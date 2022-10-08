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تفاصيل مزاد علني لتأجير 8 كافتيريات في أسيوط 30 أكتوبر.. لمدة 3 سنوات

كتب:

حسن عبد النعيم
10:30 ص | السبت 08 أكتوبر 2022
اللواء عصام سعد

اللواء عصام سعد

أعلنت أدارة المواقف بمحافظة أسيوط، تأجير 8 كافتريات وفترينات بعدد من مواقف سيارات مدينة أسيوط ومركزي القوصية وأبوتيج، وذلك عن طريق المزاد العلني.

شروط ومواعيد المزاد العلني 

- تحددت جلسة المزاد العلني في الساعة الحادية عشر ظهرا يوم 30 أكتوبر المقبل، لبدء جلسة إجراءات المزاد العلني وذلك بقاعة الاجتماعات بديوان عام  محافظة أسيوط.

- التأمين الابتدائي لدخول المزاد هو مبلغ 5000 جنيه لكل بند علي حده يتم سدادها للجنة المزاد قبل البدء في التزايد، على أن يُستكمل هذا التأمين إلى نسبة 10٪؜ من القيمة الراسي بها عن مدة التعاقد فور رسو المزاد.

مدة تأجير الكافتريات 3 سنوات 

- مدة تاجير هذه الكافيتريات بالمزاد العلني 3 سنوات فقط.

- تُسحب كراسة الشروط والمواصفات بمقابل سداد مبلغ 299 + 14٪؜ ضريبة قيمة مضافة، إضافة إلى 5 جنيهات لذوي الإعاقة، و5 جنيهات لطابع الشهيد خالصة رسوم البريد، علما بأن المعاينة علي الطبيعة لهذا المحال شرط أساسي للتقدم له.

- يخضع هذا المزاد لأحكام القانون 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية.

 

 

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