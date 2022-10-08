تفاصيل مزاد علني لتأجير 8 كافتيريات في أسيوط 30 أكتوبر.. لمدة 3 سنوات
كتب:
حسن عبد النعيم
10:30 ص | السبت 08 أكتوبر 2022
اللواء عصام سعد
أعلنت أدارة المواقف بمحافظة أسيوط، تأجير 8 كافتريات وفترينات بعدد من مواقف سيارات مدينة أسيوط ومركزي القوصية وأبوتيج، وذلك عن طريق المزاد العلني.
شروط ومواعيد المزاد العلني
- تحددت جلسة المزاد العلني في الساعة الحادية عشر ظهرا يوم 30 أكتوبر المقبل، لبدء جلسة إجراءات المزاد العلني وذلك بقاعة الاجتماعات بديوان عام محافظة أسيوط.
- التأمين الابتدائي لدخول المزاد هو مبلغ 5000 جنيه لكل بند علي حده يتم سدادها للجنة المزاد قبل البدء في التزايد، على أن يُستكمل هذا التأمين إلى نسبة 10٪ من القيمة الراسي بها عن مدة التعاقد فور رسو المزاد.
مدة تأجير الكافتريات 3 سنوات
- مدة تاجير هذه الكافيتريات بالمزاد العلني 3 سنوات فقط.
- تُسحب كراسة الشروط والمواصفات بمقابل سداد مبلغ 299 + 14٪ ضريبة قيمة مضافة، إضافة إلى 5 جنيهات لذوي الإعاقة، و5 جنيهات لطابع الشهيد خالصة رسوم البريد، علما بأن المعاينة علي الطبيعة لهذا المحال شرط أساسي للتقدم له.
- يخضع هذا المزاد لأحكام القانون 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية.