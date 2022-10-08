«القومي للتغذية» يحذر من تناول الحامل للحلويات.. يؤثر على صحة الطفل

بمجرد معرفة السيدة بحملها، تبدأ في تناول كميات زائدة من الطعام اعتقادًا منها أن ذلك سيزيد من قوة بنيان طفلها عملًا بالمقولة المتوارثة الشهيرة «باكل لاتنين»، ولكن هناك أطعمة يجب الحذر من تناولها كونها تؤثر على صحة الأم وتسبب السمنة الزائدة ما يؤدي للإصابة بالعديد من الأضرار الصحية مثل آلام الظهر وعدم القدرة على فعل أي شيء.

وأوضحت الدكتورة دعاء حامد، أستاذ مساعد التغذية العلاجية بالمعهد القومي للتغذية، أن الثلاثة أشهر الأولى من الحمل، يجب أن تهتم الأم فيها بجودة وكم للطعام، وفي الثلاثة أشهر الثانية، يجب زيادة الطاقة بالأكل نسبيًا خصوصًا أن نمو الجنين يزيد ويحتاج لسعرات حرارية، ومن الممكن أن تتناول الأم كوبًا من اللبن وثمار فاكهة، وبعض أنواع من الكربوهيدرات والنشويات مثل الخبز البلدي والبطاطا، محذرة من تناول البطاطس كمقرمشات ومخبوزات الفرن، فيجب على الحامل تناول الحبوب الكاملة لتفادي حدوث السمنة وزيادة الوزن المفرطة.

أضرار تناول الحلويات خلال الحمل

وأضافت «حامد» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية داليا أشرف، ببرنامج «8 الصبح»، المذاع على شاشة «dmc»، أن بعض الدراسات أكدت أن تناول البسوبسة والكعك في أثناء فترة الحمل، من ممكن أن يزيد خطر زيادة الوزن والإصابة بمرض السكري بالنسبة للأطفال ومرض السكر، إذ تؤثر السكريات على تنظيم النمو وتوازن الطاقة ومقاومة الأنسولين.

علاقة فترة الوحم بالجنين

وتابعت أستاذ مساعد التغذية العلاجية بالمعهد القومي للتغذية، أنه في الثلاثة أشهر الأخيرة، يكون الطفل نموه سريعًا للغاية، وفي هذا التوقيت على الأم الحامل زيادة سعراتها الحرارية في الطعام قليلًا، عن طريق زيادة كربوهيدرات ونشويات معقدة مع جزء من البروتين، مثل كوب من اللبن مع حفنة من المكسرات والفواكه المجففة.

وأكدت «حامد» أن فترة الوحم التي تمر بها الأم ليست لها علاقة بالطفل، ولكن ميل الأم لأكلات معينة أو اشتياقها لنوع من الأكلات يكون نتيجة التغيرات الفسيولوجية لديها.