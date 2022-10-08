توقف خدمة إضافة مواليد على بطاقة التموين 2022.. حذف غير المستحقين السبب

إضافة مواليد على بطاقة التموين 2022 من أكثر الخدمات التموينية التي ينتظرها مستحقو الدعم حاملي البطاقات التموينية، رغبة منهم في زيادة عدد الأفراد المدرجين على البطاقة وبالتالي زيادة مخصصات الدعم من الخبز اليومي والسلع التموينية الشهرية التي تتحدد قيمتها بناء على عدد الأفراد المدرجين على البطاقة.

إضافة مواليد على بطاقة التموين 2022

وخدمة إضافة مواليد على بطاقة التموين 2022 لم يتمّ فتحها حتى الآن، وفقًا لتأكّيد وزارة التموين بأن إضافة المواليد تتطلب ميزانية خاصة لهذا البند من أجل استيعاب منظومة الدعم أفراد جدد، إذ توقفت الخدمة منذ شهر أكتوبر 2021 عبر بوابة مصر الرقمية بعد أن تمّ فتحها خلال شهري أغسطس وسبتمبر من العام نفسه للأسر الأولى بالرعاية فقط، إلا أن قدوم أسر ليست مستحقة على الخدمة أدى إلى توقفها نهائيا على المنصات الرقمية والمكاتب والإدارات التموينية، خاصة مع بدء عمليات التنقية التي تجريها الوزارة حاليا على المنظومة بهدف حذف غير المستحقين للتموين وإيصال الدعم لمستحقيه فقط من الأسر الأكثر استحقاقًا، إذ بدأت الوزارة في حذف غير المستحقين بسبب الرواتب العليا أو مالكي السيارات الحديثة.

خدمات بطاقات التموين المتاحة لمستحقي الدعم

وفي ظل توقف عدد من خدمات بطاقات التموين والتي يأتي على رأسها إضافة المواليد وإصدار بطاقات تموينية لأول مرة، إلا أنَّ وزارة التموين لا تزال تتيح عدد من الخدمات سواء عبر بوابة مصر الرقمية أو من خلال التوجه لمكاتب التموين، وتشمل الخدمات التموينية المتاحة على التالي: «تفعيل بطاقة التموين، إصدار بدل تالف أو فاقد بطاقة التموين، الاستعلام عن صرف بطاقة التموين، ضم أفراد الأسرة، نقل البطاقة من محافظة لأخرى، الفصل الاجتماعي من بطاقة التموين».

وفي تصريح سابق لـ«الوطن»، قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، إنَّه لا يوجد في الوقت الحالي استخراج لبطاقات تموينية جديدة، فضلًا استمرار توقف إضافة المواليد.