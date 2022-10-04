مصر الرقمية للتموين.. عودة خدمات البطاقات واستمرار توقف إضافة المواليد

فعلت بوابة مصر الرقمية للتموين خدمات البطاقات التموينية بعد توقفها عدة أيام بسبب إجراء صيانة دورية على الرابط الرسمي للبوابة تجريها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من أجل تسهيل وإتمام الخدمات المقدمة إلكترونيا للمواطنين خاصة مستحقي الدعم التمويني.

عودة خدمات مصر الرقمية للتموين

وتتيح بوابة مصر الرقمية للتموين للمواطنين أصحاب بطاقات التموين عدة خدمات تموينية إلكترونيًا بالتوازي مع توافر نفس الخدمات في المكاتب والإدارات التموينية على مستوى المحافظات في نطاق الحيز الجغرافي لكل صاحب بطاقة تموين.

خدمات على بوابة مصر الرقمية

ويقدم الرابط الرسمي للبوابة 10 خدمات تموينية إلا أنه عدد من هذه الخدمات لا يزال متوقف بقرار من وزارة التموين والتجارة الداخلية ضمن إجراءات تنقية منظومة دعم التموين، إذ يأتي على رأس الخدمات المتوقفة إضافة المواليد وإصدار البطاقات الجديدة، فيما تشمل الخدمات المتاحة التالي:

** تفعيل بطاقة التموين.

** إصدار بدل تالف وفاقد لبطاقة التموين.

** نقل من محافظة لأخرى.

** فصل اجتماعي.

** ضم أفراد الأسرة.

** الاستعلام عن صرف.

خدمات تموينية متوقفة

أما الخدمات التموينية المتوقفة لأصحاب البطاقات تشمل على: «إصدار بطاقة تموين جديدة، وإضافة المواليد، وإضافة صرف تموين لمستحقي خبز، وإضافة الزوجة غير المقيدة تموينيا».

وقالت مصادر لـ«الوطن» إن السبب في توقف خدمات مصر الرقمية للتموين من فترة لأخرى يرجع إلى إجراءات تتخذها وزارة الاتصالات دوريا من أجل صيانة على الرابط الرسمي للبوابة مصر الرقمية لتقديم الخدمة للمواطنين في أسرع وقت أثناء القيام بها، إذ يجرى دوريا عمل صيانة على رابط البوابة لتحديث الخدمات الحكومية المقدمة عليها، موضحة أن خلال خدمات التموين دائما متاحة في المكاتب سواء خلال فترة توقفها إلكترونيا أو خلال توافرها على المنصات الرقمية.