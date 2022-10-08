تجديد حبس صيدلانية وعاملين بتهمة التسبب في وفاة طفلتين بالإسكندرية

أمرت جهات التحقيق في الإسكندرية، تجديد حبس الصيدلانية والعاملين المتهمين في واقعة وفاة الطفلتين «إيمان» و«سجدة»، بسبب حقن خطأ، لمدة 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات، مع استكمال باقي التحقيقات.

يأتي ذلك على ذمة التحقيق معهم واتهام العاملين بتهمة مزاولة مهنة الصيدلة دون الحصول على ترخيص، واتهام الصيدلانية مالكة الصيدلية بالسماح لهم بذلك، فضلًا عن اتهام العاملة بإعطاء الطفلتين المجني عليهما عقارًا تسبب في وفاتهما.

قرارات النيابة في القضية

وكان النائب العام قد أمر بالتحفظ على الصيدلية وتفتيشها، بالإضافة إلى ندب لجنة مختصة لمراجعة تراخيص الصيدلية، وفحص ما بها من عقاقير وتفريغ الكاميرات.

قصة الطفلتين إيمان وسجدة

يذكر أن طفلتي الإسكندرية قد أصيبتا بدور برد وحساسية في الصدر، وأخذتهما والدتهما إلى الطبيب الذي بدوره كتب لكل منهما روشتة بالعلاج بنوعين مختلفين، وحصلتا على الحقنة المدونة في أول يوم بعد إجراء اختبار الحساسية، قبل أن تعطيهم الصيدلانية دواء مثيلا تسبب في وفاتهما.

وحررت أسرة الطفلتين «إيمان» و«سجدة» محضرا ترتب عليه ضبط الصيدلانية وعاملين معها بالتهم المذكورة، وتم تجديد حبسهم على ذمة التحقيقات.