مصرع ربة منزل صدمها قطار في المنوفية.. «كانت رايحة تجيب عيش»

شهدت مدينة أشمون بمحافظة المنوفية مصرع سيدة أسفل عجلات قطار «طنطا - أشمون»، بعد إصابتها ببتر في القدم وصدمة في الرأس، وتم نقل جثتها إلى المشركة وإرسال صورها لكافة الجهات للتعرف على هويتها.

تفاصيل مصرع ربة منزل صدمها قطار

وعقب تلقي البلاغ انتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وبالبحث والتحري حول الجثة، تبين أن المتوفاة تدعى «ر.ا»، ربة منزل، وتبلغ من العمر 51 عاما، وتقيم في مدينة أشمون، وبسؤال أسرتها أكدت أنها كانت متجهة لشراء الخبز، ونفت وجود شبهة جنائية حول الواقعة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات في الواقعة.

التصريح بدفن جثة ربة منزل

من جانبها صرحت جهات التحقيق في أشمون، بدفن جثة ربة المنزل، وتم تشييع جثمانها إلى مثواه الأخير.

وكان اللواء حازم سامي، مدير أمن المنوفية، تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة أشمون يفيد بمصرع ربة منزل أسفل عجلات قطار أشمون، وتم تحرير محضر يحمل رقم 13726 أشمون، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.