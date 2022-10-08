إيرادات فيلم فضل ونعمة تصل لـ 3 ملايين جنيه بعد 72 ساعة من عرضه

تصدرت إيرادات فيلم فضل ونعمة للمخرج رامي إمام، قائمة الأفلام المصرية لليوم الثالث على التوالي، إذ حقق أمس الجمعة، إيرادت يومية قدرت بـ مليون و308 آلاف جنيه، وفقًا للتقرير الصادر عن شركة «دولار فيلم» للتوزيع، ليقارب إجمالي ما حققه الفيلم على مدار 3 أيام حاجز الـ 3 ملايين جنيه، بمليوني و995 ألف جنيه.

بلغت إيرادات فيلم فضل ونعمة في أول أيام عرضه بالسينمات، الأربعاء الماضي 508 آلاف جنيه، وارتفعت إيراداته ليوم الخميس، ووصلت لـ مليون و179 ألف جنيه، بينما سجلت أعلى رقم ليوم الجمعة بـ مليون 308 آلاف جنيه، وفقًا لقائمة الإيرادات اليومية.

إيرادات فيلم فضل ونعمة في المركز الأول

وفي الوقت الذي جاءت إيرادات فيلم فضل ونعمة في المركز الأول بقائمة الإيرادات اليومية، أمس الجمعة، جاء فيلم «كيرة والجن» في المركز الثاني بـ 156 ألف جنيه، تلاه فيلم «تسليم أهالي» في المركز الثالث بـ 115 ألف جنيه، وفي المركز الرابع فيلم «أشباح أوروبا» بـ 106 آلاف جنيه، أما فيلم «عمهم» حقق 96 ألف جنيه، بينما جاء فيلم «بحبك» في المركز الأخير بـ 61 ألف جنيه.

ارتفاع إيرادات فيلم فضل ونعمة بعد العرض الخارجي في السينمات العربية

ومن المقرر أن ترتفع إيرادات فيلم فضل ونعمة الفترة المقبلة، تحديدًا بعد بداية عرضه في عدد من الدول العربية خلال الأيام الأخيرة من بينهما المملكة العربية السعودية، إذ حضر صناع الفيلم، العرض الخاص في إحدى السينمات السعودية.

وحقق الفيلم ردود فعل إيجابية لدى الجمهور بالإضافة إلى إشادات نقدية عديدة، حيث تدور أحداثه في إطار كوميدي حول الزوجين «فضل» و«نعمة» اللذان يمتلكان شاحنة متنقلة لبيع الطعام، ويستغل تاجر المخدرات «فاروق» سذاجتهما ويقنعهما أنهما في مهمة وطنية لنقل بضاعتهما غير المشروعة.