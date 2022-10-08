إشادات بفيلم «فضل ونعمة».. والجمهور: «لازم يتشاف»

ردود أفعال إيجابية حققها فيلم «فضل ونعمة» للمخرج رامي إمام، بطولة ماجد الكدواني وهند صبري في أول أيام عرضه في دور العرض السينمائي المصرية وعدد من الدول العربية، بجانب النجاح على المستوى الإيرادات حيث تخطى خلال 3 أيام عرض حاجز الـ 3 ملايين جنيه، وفقا للتقرير الصادر عن شركة «دولار فيلم» للتوزيع.

وعبر الجمهور عبر منصات التواصل الاجتماعي عن رأيهم في فيلم «فضل ونعمة»، إذ كتبت إحدى المشاهدات في تغريدة عبر حسابها على «تويتر»، «الفيلم فيه كمية ضحك حلو غير لي مزاجي.. انصحكم تشوفوه»، وأكد أحد المشاهدين في تغريدة: «الفيلم دا لازم يتشاف»، وأضاف آخر: «من كثر حبي لتمثيل وأداء الممثلة هند صبري في كل مرة تطلعي بحاجة جديدة ابدعتي يا أستاذة الفيلم جميل وكوميدي وأحداثه فعلا عشناها معاكم.. براڤو لجميع طاقم العمل..اذهلتونا».

الجمهور لـ هند صبري بعد «فضل ونعمة»: «متبطليش تعملي كوميدي»

وجهت إحدى مشاهدات الفيلم رسالة للفنانة هند صبري، قائلة: «حد يقول لهند صبرى متبطلش تشتغل كوميدي أبدًا»، بينما أضاف آخر: «تجربه جدًا جميلة وفيلم كوميدي.. اللي عايز يحضر شيء يخليه يفطس ضحك لا يفوته الفيلم».

رامي إمام يعود بـ «فضل ونعمة» بعد غياب عن السينما 14 عاما

ويعتبر الفيلم عودة للمخرج رامي إمام للسينما مرة أخرى بعد غياب دام لـ 14 عاما، منذ آخر أعماله «حسن ومرقص» عام 2008، ويجمع الفيلم في بطولته مجموعة كبيرة من نجوم الكوميديا وضيوف الشرف من بينهم ماجد الكدواني، هند صبري، بيومي فؤاد، محمود حافظ، شريف دسوقي، سما إبراهيم، محمد رضوان، بالإضافة إلى محمد ممدوح ومن تأليف أيمن وتار.

وتدور أحداث الفيلم حول الزوجين «فضل»، و«نعمة»، والذين يؤسسان مشروع شاحنة متنقلة لبيع طعام، ويستغل تاجر المخدرات «فاروق» سذاجتهم في إخفاء صناديق بضاعته لديهما، ويجعلهما يساعداه في نقل البضاعة، بعدما يقنعهما بأنهما يعملان لصالح الشرطة، ويؤديان واجبا وطنيا.