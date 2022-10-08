الطقس في الإسكندرية اليوم: انخفاض درجات الحرارة.. والعظمى تسجل 25 مئوية

شهدت حالة الطقس في الإسكندرية اليوم السبت، تحسنا ملحوظا في الأجواء، حيث سطعت الشمس منذ الصباح، وسط تكون بعض السحب دون هطول أمطار حتى الآن.

الطقس في الإسكندرية اليوم

تحسن الطقس في الإسكندرية لم يمنع شركة الصرف الصحي بالإسكندرية من استمرار العمل بحالة الطوارئ التي أعلنتها أمس، وذلك تحسبا لأي تغير طارئ أو سقوط أمطار متوقعة.

درجات الحرارة في الإسكندرية اليوم

وبلغت درجات الحرارة في الإسكندرية اليوم، العظمى 25 درجة مئوية والصغرى 21 مئوية، بحسب هيئة الأرصاد الجوية، وهو الأمر الذي يوضح مدى التحسن الجوي الذي تعيشه الإسكندرية خلال فترة الخريف.

استمرار الطوارئ في الإسكندرية

وأكد اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، لـ«الوطن»، استمرار العمل وفقاً لحالة الطوارئ بالمحافظة، والتي تمثلت في رفع درجة الاستعدادات ونشر السيارات والبدالات اعتبارا من مساء أمس الجمعة، وإيقاف الإجازات وبدل الراحات اعتبارا من اليوم السبت 8 أكتوبر، مع مواصلة أعمال تفريغ بيارات المحطات.

وأشار إلى عمل غرفة الطوارئ والخط الساخن 175 طوال اليوم لتلقي شكاوى المواطنين للعمل على حلها فورا.

استمرار العمل على مشروعات مواجهة الأمطار

في ذات السياق، تواصل الأجهزة المعنية في الإسكندرية متابعة أعمال تنفيذ مشروع الاستراتيجية المتكاملة لإدارة مياه الأمطار بالمناطق التي يتم تنفيذ المشروع بها بنطاق الأحياء، حيث يعمل كل رئيس حي على تذليل أي عقبات في تنفيذ الجسات، لإنجاز الأعمال في الوقت المطلوب.

ويهدف المشروع لفصل شبكات مياه الأمطار عن الصرف الصحي في بعض المناطق والصرف على أقرب مسطح مائي مباشرة، لتقليل الآثار الناجمة عن تجمعات مياه الأمطار خلال موسم الأمطار الغزيرة التي تتعرض لها المحافظة منذ عدة سنوات.