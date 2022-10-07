أماكن سقوط الأمطار غدا في محافظات مصر.. الإسكندرية أكثرها

تبدأ، غدا السبت، موجة باردة على أنحاء مصر، ما يتبعها احتمالية سقوط أمطار بنسبة 40%، لذا يجب معرفة أماكن سقوط الأمطار غدا في كافة محافظات مصر، والتي تأتي الإسكندرية على رأسها لتواصل ما تم خلال اليوم الجمعة وإعلان حالة الطوارئ.

وبحسب بيان هيئة الأرصاد الجوية، فإن عددا من محافظات مصر يشهد سقوط الأمطار غدا، وذلك بنسبة تتراوح بين 30 إلى 40%، وهي محافظات الوجه البحري والساحل الشمالي.

أماكن سقوط الأمطار غدا في المحافظات

وتعد أولى أماكن سقوط الأمطار غدا في المحافظات، هي محافظات الساحل الشمالي على رأسها الإسكندرية التي شهدت إعلان حالة الطوارئ شركة مياه الصرف الصحي في الإسكندرية رفع درجة الاستعدادات وانتشار السيارات والبدلات اعتبارا من مساء اليوم الجمعة وإيقاف الإجازات وبدل الراحات اعتبارات من غدا السبت، ومواصلة أعمال التفريغ.

وتعد ثاني أماكن سقوط الأمطار محافظة مطروح، التي شهدت طقسا متقلبا اليوم وتبعه غرق شاب، وإنقاذ 3 آخرين، الأمر الذي تبعه تأكيد على إعلان حالة الطوارئ أيضا.

فيما تشهد محافظات جنوب الوجه البحري، فرصا لسقوط الأمطار الخفيفة بنسبة 20% تقريبا، وتنشط الرياح أيضا ويكون الطقس غائما جزئيا.

حالة الطقس غدا في محافظات مصر

وتشهد حالة الطقس غدا في محافظات مصر، اضطرابا عاما من حيث الأجواء، بالتحديد محافظات البحر الأبيض المتوسط التي تشهد اضطرابا في حركة الملاحة البحرية، وتتراوح سرعة الرياح من 40 لـ50 كيلو مترا في الساعة، كما يتراوح ارتفاع الأمواج من 1.5 لـ2.5 متر.