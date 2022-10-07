واشنطن بوست: الرئيس الأمريكي جو بايدن يحضر قمة المناخ COP27 بشرم الشيخ

أفادت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن، سيحضر قمة المناخ cop27 في مصر والمقرر عقدها في مدينة شرم الشيخ في شهر نوفمبر المقبل.

واشنطن بوست: رحلة بايدن إلى شرم الشيخ ستكون المحطة الأولى في جولة خارجية

ونقلت الصحيفة الأمريكية عن مصادر قولها إن جو بايدن سيسافر إلى مصر لحضور مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ 2022، مشيرة إلى أن رحلة الرئيس الأمريكي إلى شرم الشيخ، ستكون المحطة الأولى في رحلة متعددة الجنسيات من المتوقع أن تشمل التوقف في كمبوديا وإندونيسيا لحضور قمم عالمية من ضمنها قمة مجموعة العشرين.

وبدأ العد التنازلي لانعقاد لقمة الأمم المتحدة للمناخ Cop27، التي ستستضيفها مدينة شرم الشيخ المصرية بداية من 6 نوفمبر المقبل، حتى الـ 18 من الشهر نفسه.

تتجه الأنظار نحو هذه القمة، التي يشارك فيها قادة العام، ومسؤولون رفيعو المستوى في الأمم المتحدة، كما يحضره آلاف النشطاء المعنيين بالبيئة من كل دول العالم.

وقمة المناخ هي قمة سنوية تحضرها 197 دولة من أجل مناقشة تغير المناخ، وما تفعله هذه البلدان، لمواجهة هذه المشكلة ومعالجتها.

ويعد المؤتمر جزءا من اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي، وهي معاهدة دولية وقعتها معظم دول العالم بهدف الحد من تأثير النشاط البشري على المناخ.

القمة رقم 27 منذ دخول الاتفاقية حيز التنفيذ في 21 مارس 1994

ويتم اختيار الدولة المستضيفة للمؤتمر وفقا لنظام التناوب بين القارات المختلفة، وقد تقدمت مصر العام الماضي بطلب لاستضافة دورة هذا العام من المؤتمر.

وفي قمة العام الماضي التي عقدت في جلاسكو بالمملكة المتحدة، توصل المشاركون لاتفاق يهدف لتقليل حجم المخاطر البيئية التي يتعرض لها كوكب الأرض.

كما أن الاتفاقية هي الأولى من نوعها التي تنص صراحة على تقليل استخدام الفحم الذي يتسبب في زيادة الانبعاثات الغازية في الغلاف الجوي.

وتنص الاتفاقية أيضا على العمل على تقليل معدل الانبعاثات الغازية، وتوفير دعم مالي للدول النامية للتكيف مع تبعات التغير المناخي الذي يشهده كوكب الأرض.