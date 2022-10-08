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الداخلية: تحرير 1697 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني في 24 ساعة

كتب:

محمد بركات ومحمد سعيد الشماع
11:38 ص | السبت 08 أكتوبر 2022
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

تمكنت الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية من تحرير العديد من المخالفات المرورية على مدار الـ 24 ساعة الماضية، سواء للسيارات أو الدراجات النارية.

تفاصيل المخالفات 

وأوضح البيان الرسمي لبيان وزارة الداخلية إنه تم تحرير عدد 1697 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكترونى، مع رفع عدد 51 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع، بالإضافة إلى ضبط عدد 1034 مخالفة لقائدى الدراجات النارية لعدم إرتداء الخوذة.

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