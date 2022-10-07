الهند تسجل 1997 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

سجلت السلطات الصحية في الهند، 1997 إصابة جديدة بـ«كورونا» و9 وفيات خلال الساعات الـ 24 الماضية، وفقا لما ذكرته صحيفة «تايمز أوف إنديا» الهندية.

ارتفاع إجمالي وفيات فيروس كورونا بالهند إلى 528 ألفا و754 حالة وفاة

وارتفع إجمالي إصابات فيروس «كورونا» في الهند، إلى 44 مليون و606 ألف، و460 حالة، فيما وصلت الحصيلة الإجمالية للوفيات الناجمة عن الفيروس في البلاد إلى 528 ألفا و754 حالة وفاة.

وفي الصين، سجلت السلطات الصحية، «صفر وفيات» بفيروس «كورونا»، ليظل إجمالي الوفيات ثابت عند 5226 حالة وفاة، وفقا لما ذكرته وكالة «شينخوا» الصينية للأنباء في نشرتها باللغة الإنجليزية.

وقالت «لجنة الصحة الوطنية» الصينية، في تقرير يومي، إن 214 مريضا بـ«كورونا» خرجوا من المستشفيات بعد تعافيهم في البر الرئيسي، أمس الخميس، ليرتفع الإجمالي إلى 243 ألفا، و954 شخصا.

وكانت اللجنة الصينية، قالت في وقت سابق من اليوم الجمعة، إن البلاد سجلت 216 إصابة محلية العدوى بفيروس «كورونا»، في البر الرئيس للبلاد، بينها 42 حالة في «سيتشوان» و41 إصابة في «قوانجدونج».