الفاو: تراجع الأسعار العالمية للسلع الغذائية للشهر السادس على التوالي

كشف تقرير لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «الفاو» عن تراجع مقياس الأسعار العالمية للسلع الغذائية للشهر السادس على التوالي، وبلغ متوسط مؤشر المنظمة لأسعار الغذاء في سبتمبر 136.3 نقطة، بتراجع قدره 1.1% عن مستواه في أغسطس الماضي، لكنه لا يزال أعلى بنسبة 5.5% عن قيمته في العام الماضي.

أسعار القمح

وأوضح مؤشر المنظمة ارتفاعاً في أسعار الحبوب بنسبة بلغت 1.5% عما كانت عليه خلال أغسطس الماضي.

وعادت أسعار القمح للارتفاع بشكل عام بنسبة بلغت 2.2% بسبب الشواغل المتعلقة بالأحوال المناخية الجافة في كل من الأرجنتين والولايات المتحدة الأمريكية، وما حدث من وتيرة سريعة للصادرات من دول الاتحاد الأوروبي وسط ارتفاع الطلب الداخلي، وتفاقم عدم اليقين بشأن استمرار مبادرة الحبوب في منطقة البحر الأسود ما بعد شهر نوفمبر.

أما الأسعار العالمية للذرة فبقيت مستقرة بالإجمال، وواجه الدولار الأمريكي ضغوطاتٍ ناجمة عن انحسار توقعات الإمدادات مع تراجع توقعات الإنتاج في دول الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي، كما ارتفع مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الأرزّ بنسبة 2.2% بشكل عام، كردّ إلى حد كبير على التغيرات في سياسة التصدير في الهند، والشواغل بشأن آثار الفيضانات الشديدة في باكستان.

أسعار منتجات الألبان

وانخفض مؤشر منظمة الأغذية والزراعة «الفاو» لأسعار منتجات الألبان بنسبة 0.6% خلال الشهر، الأمر الذي عكس إلى حدّ بعيد آثار تراجع عملة اليورو مقابل الدولار الأمريكي، إلى جانب أوجه عدم اليقين في السوق والتوقعات القاتمة بشأن النمو الاقتصادي العالمي.

وأنخفض مؤشر الزيوت بنسبة 6.6% خلال الشهر ليسجّل أدنى مستوى له منذ فبراير من العام الماضي 2021. وتدنت أسعار زيوت النخيل والصويا ودوّار الشمس وبذور اللفت، وأدى توافر كميات أكبر من زيت الصويا المتاح للتصدير من دولة الأرجنتين لرفع إمدادات زيت عباد الشمس القادم من منطقة البحر الأسود، في حين ساهم أيضًا تدني أسعار النفط الخام في تراجع هذا المؤشر الفرعي.