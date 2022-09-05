«الفاو»: 45 مليون طفل على مستوى العالم يعانون من سوء التغذية

أكد الدكتور محمد يعقوب، ممثل منظمة الفاو في مصر، وجود مايقرب من 45 مليون طفل على مستوى العالم دون الخامسة، يعانون من الهزلان وهذا يعكس سوء التغذية.

جائحة فيروس كورونا

وتابع ممثل منظمة الفاو خلال كلمته بورشة العمل الخاصة بالاستراتيجية الوطنية للتغذية، أن جائحة فيروس كورونا تسببت في تأخر الإمدادات الغذائية للعديد من الدول، مشيرا إلى تأثير الحرب الروسية الأوكرانية أيضًا على سلاسل الإمداد وخاصة القمح.

توفير التغذية الملائمة

وأوضح ممثل منظمة الفاو، الدكتور محمد يعقوب، أنه لابد من وجود تنسيق بين وزارتي الصحة والزراعة، من خلال الاستراتجية الوطنية للتغذية، لافتا إلى ضرورة توفير التغذية الملائمة وزيادة دخول الأسر العاملة في الزراعة وتمكين النساء في العمل بمجال الزراعة والسيطرة على الأمراض التي تنتقل عبر الغذاء.