وصول آلاف السائحين إلى مطاري الغردقة ومرسى علم اليوم

يستقبل مطارا الغردقة الدولي ومرسى علم، اليوم السبت، آلاف السائحين الأجانب من حوالي 15 جنسية قادمين من مطارات أوروبا على متن 145 رحلة طيران منتظمة وشارتر، حيث من المقرر وصل 111 رحلة إلى مطار الغردقة، و34 إلى مرسى علم، وذلك حسب تصريحات مصدر ملاحي لـ«الوطن»، طبقا لجداول رحلات الطيران المعلنة بالمطارات، وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة.

وصول آلاف السائحين إلى الغردقة ومرسى علم

وأشار سامح جمعة، الخبير السياحي بالبحر الأحمر، إلى انتعاش رحلات السياحة الأوربية الوافدة إلى مطاري الغردقة ومرسى علم الدولي، حيث تسجل الفنادق والمنتجعات السياحية أعلى نسبة وصول سائحين اليوم السبت.

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن»، اليوم، أن الفنادق تستقبل سائحين من حوالي 15 جنسية أوروبية، موضحا أن الألمانية والتشيكية والبولندية والإيطالية تأتي في مقدمة الأسواق السياحية وصولا إلى الغردقة ومرسى علم.

الغردقة ومرسى علم أفضل الوجهات السياحية

وأوضح «جمعة»، أن الغردقة ومرسى علم من أفضل الوجهات السياحية في العالم، حيث اختيرت الغردقة مؤخرا ضمن أفضل 25 وجهة سياحية في العالم، كما تم اختيار شواطئ مرسى علم ضمن أفضل 10 شواطئ في العالم، وذلك طبقا لموقع تريب أدفايزر.