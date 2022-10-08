«الداخلية»: استخراج 8092 بطاقة رقم قومي للمواطنين في 11 محافظة

واصل قطاع الأحوال المدنية إيفاد قوافل مُجهزة فنياً ولوجستياً لتقديم كافة الخدمات التى يقدمها القطاع للمواطنين من بطاقات الرقم القومى و المُصدرات المُميكنة بنطاق محافظات القاهرة و الجيزة و الإسكندرية و المنوفية و الغربية و القليوبية وقنا وسوهاج و كفر الشيخ والأقصر والمنيا حيث أسفرت تلك القوافل عن إستخراج 8092 بطاقة رقم قومى و (22977) مصدراً مميكناً.

وقال بيان للوزارة انه فى ضوء الإقبال المتزايد من قِبل المواطنين بتلك المحافظات.. فقد تقرر إستمرار عمل القوافل بالمحافظات المشار إليها.. إعتباراً من يوم 9/10/2022.وواصل مركز إتصالات القطاع على مدار أيام الأسبوع تلقى الإتصالات الجماهيرية الواردة عبر الخطوط الساخنة لتلبية وتوصيل مختلف خدمات القطاع بشكل فورى لهم بأماكن تواجدهم على أرقام المركز المختصرة : (15340) لمختلف الطلبات الجماهيرية الفورية – (15341) لطلبات كبار السن وذوى الهمم والحالات المرضية وأسر الشهداء .. حيث تم تلبيه مختلف الطلبات وتوصيلها فى ذات اليوم تيسيراً على المواطنين.. حيث أسفرت عن إستخراج وتوصيل عدد (264) بطاقة رقم قومى و (444) مصدراً مميكناً.

كما تم إيفاد مأموريات ل (13) حالة إنسانية من المرضى وكبار السن وذوى الهمم بالمنازل والمستشفيات لتجديد بطاقات الرقم القومى لهم ، وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة لإستخراجها وتسليمها لهم.

كما واصل مركز إصدار القطاع إيفاد مأموريات (فنية – قانونية) لإستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى للعاملين والأعضاء المترددين على بعض (النوادى الرياضية) ، وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة لإستخراجها وتسليمها لهم .. حيث تم إستخراج وتجديد بطاقة الرقم القومى ل (72) مواطن.

كما قام مركز إصدار القطاع بمحافظتى (الإسكندرية - المنوفية) بالتنسيق مع الجهات المعنية بإيفاد مأموريات (فنية – قانونية) لإستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى للسيدات بمراكز وقرى (برج العرب – المنتزه أول – أبيس – دنشواى - بلمشط) وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة لإستخراجها وتسليمها لهم، حيث تم إستخراج وتجديد (533) بطاقة رقم قومى.

بالإضافة إلى مواصلة إدارة خدمة المواطنين بالقطاع إستقبال الحالات الإنسانية بمنافذ المواقع الجغرافية المخصصة لـ "كبار السن وذو الهمم والحالات الإنسانية" لتلبية إحتياجاتهم من مصدرات القطاع الثبوتية المميكنة.. حيث تم إستخراج وتجديد بطاقة الرقم القومى لعدد (119) مواطن.

وقد لاقت تلك الإجراءات قبول وإستحسان المواطنين لما لها من مردود إيجابى من خلال التيسير عليهم فى تلقيهم للخدمات بصورة مميزة وتوفيراً للوقت والجهد.يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين فى تقديم الخدمات الجماهيرية.