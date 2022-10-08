وزير التموين: مصر تنتج 90% من السكر.. وتستورد 400 ألف طن فقط

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن مصر تنتج 90% من احتياجاتها من السكر وكل ما تم استيراده نحو 400 ألف طن فقط، مشيرا إلى أنه باستكمال مصنع القناة غرب المنيا، الذي ستكون طاقته 600 ألف طن، سيمكننا حينها تصدير السكر.

حقوق المؤلف والمبدع

وفيما يتعلق بمفهوم الملكية الفكرية، أكد وزير التموين في حوار مع الكاتب على حسن رئيس مجلس إدارة وكالة أنباء الشرق الأوسط ورئيس التحرير، أن هذا المفهوم لم يعد قاصرا على الحماية والمحافظة على حقوق المؤلف والمبدع والمبتكر فقط، ولكنه أصبح جزءا لا يتجزأ من التنمية الاقتصادية المستدامة الأمر الذي دفع مصر لإطلاق استراتيجية وطنية للملكية الفكرية لتقديم الحماية للمبدعين والمبتكرين المصريين وتشجيعهم والتعرف عليهم.

تأسيس جهاز مصري لحماية الملكية الفكرية

وأشار «المصيلحي»، إلى أن الدولة رأت أن هناك ضرورة ملحة لتأسيس جهاز مصري لحماية الملكية الفكرية بإنشاء كيان مؤسسي واحد مستقل بقوانين تنظمه، ووضع إطار تشريعي له وإعادة صياغة الملكية الفكرية من جديد؛ ليصبح هناك وعي كاملا بين أطياف المجتمع حول الملكية الفكرية.

وأوضح أن هناك أربعة محاور لهذه الاستراتيجية الأول وهو الإطار المؤسسي والإطار التشريعي والإطار الاقتصادي والوعي المجتمعي، مشيرا إلى أن لمصر باعا طويلا في حماية الملكية الفكرية وأن الاستراتيجية ستخدم هذا المجال في مصر.