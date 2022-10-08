وزير التموين: خطة لتطوير صناعة الزيوت النباتية في مصر

قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، إنَّه بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، تمّ وضع خطة لتطوير صناعة الزيوت النباتية في مصر وتمّ إجراء الدراسة وتحديد الاحتياجات، لافتًا إلى أنَّه سيتمّ عقد مؤتمر لجذب الاستثمارات في هذا المجال في 2 أكتوبر المقبل لدعم وتحفيز الاستثمار في إنشاء مصانع الزيوت في مصر.

وأضاف وزير التموين، في حواره مع الكاتب الصحفي علي حسن رئيس مجلس إدارة وكالة أنباء الشرق الأوسط ورئيس التحرير، أنَّ المؤتمر سيناقش الفرص والمستثمرين وستكون هناك مناقشة لاحتياجات مصر من صناعة الزيوت.

وتابع أنَّ الهدف من المؤتمر إيجاد مستثمرين جادين للشراكة مع الحكومة في انتاج الزيوت مشيرًا إلى أن مصر ليس لديها بذور زيتية، وأنَّه في السابق كان يتمّ زراعة مليوني فدان بمحصول القطن وفي ذلك الوقت كان هناك اكتفاء ذاتي من الزيت، ومع انحسار القطن، تمّ الاتجاه الى البذور الزيتية البديلة مثل الصويا وعباد الشمس.

الفرق بين الزيت المستورد والبذور المستوردة

وأوضح وزير التموين أنَّه يجب التفرقة بين كمية الزيت المستورد وكمية البذور المستوردة، مشيرًا إلى أنَّ 30% من الزيوت النباتية في مصر تأتي نتيجة استيراد بذور زيتية مثل الصويا وعباد الشمس، و70% المتبقية مقسمة إلى 7% بذور يتمّ انتاجها في مصر، و63% زيوت خام مستوردة أكثرها زيوت النخيل والتي تستخدم في صناعة السمن النباتي.

وأشار إلى أنَّ هناك اتجاهين لزيادة الانتاج، الأول هو محاولة زيادة الزراعات التعاقدية مع المزارعين لزيادة المساحة المنزرعة من فول الصويا، موضحا أن موسم زراعة فول الصويا هو ذات الموسم لزراعة الارز وهو ما يخدم التوازن المائي، من خلال تقليل زراعة 200 الف فدان منزرعة بالارز ويتم زراعتها بمحصول فول الصويا، إذ يتمّ من خلال ذلك توفير المياه وزيادة انتاج الزيت في ذات الوقت.

اتفاقيات مع السودان

وأوضح المصيلحي أنَّ الاتجاه الآخر هو إبرام اتفاقيات مع الدول خاصة مع السودان، لزراعة نبات عباد الشمس وفول الصويا هناك، ثم يتمّ الحصول على المحصول وعصره في مصر، مؤكّدًا أنَّ مصر تمتلك عصارات تمكنها من تحقيق الاكتفاء الذاتي في حال وجود البذور الزيتية.

وقال وزير التموين إنَّه بالتوافق مع الخدمة الوطنية والشركة القابضة للصناعات الغذائية ومستثمرين، سيتمّ إنشاء 3 مجمعات لرفع مستوى إنتاج الزيوت في مصر وتوفير الاعلاف والمنتجات الفرعية.