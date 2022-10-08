وزير التموين: مصر لديها اكتفاء ذاتي من الأرز واللحوم

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن مصر تمتلك 2.3 شهر من الاحتياطي القديم من الأرز، لافتا إلى أن موسم حصاد الأرز بدأ وأن المساحة المنزرعة تصل إلى 1.4 مليون فدان، وتنتج ما بين 5.5 إلى 6 ملايين طن شعير، ونستهدف 1.5 مليون طن شعير طول العام حتى يكون لدينا احتياطي في وزارة التموين، مؤكدا أن مصر لديها اكتفاء ذاتي من الأرز.

اكتفاء ذاتي من الدواجن الحية

أما بالنسبة للدواجن، أوضح وزير التموين، في حواره مع الكاتب الصحفي علي حسن رئيس مجلس إدارة وكالة أنباء الشرق الأوسط ورئيس التحرير، أن مصر لديها احتياطي 7 أشهر من الدواجن المجمدة ولديها اكتفاء ذاتي من الدواجنة الحية.

كما أشار «المصيلحي»، إلى أن الاحتياطي بالنسبة للحوم المجمدة يبلغ 4 أشهر، موضحًا أنه بالنسبة باللحوم الحية جرى التعاقد مع السودان لمدة عامين متبقي منها عاما ونصف العام.

وأوضح أن الإنتاج مستمر من اللحوم الحية، التي تأتي من السودان ثم إلى أبوسمبل أو جنوب الوادي، وتظل لمدة 45 يوما تحت الحجر البيطري، وبعدها تُنقل إلى المجازر ويتم ذبحها، وتوزيعها عى منافذ التوزيع بمختلف محافظات الجمهورية، مؤكدا أن هذا التعاون مع السودان ناجح جدا.

غلاء اللحوم على مستوى العالم

ولفت وزير التموين، إلى أن السبب الرئيسي في غلاء اللحوم على مستوى العالم يرجع إلى ارتفاع أسعار الأعلاف، موضحا أن أسعار اللحوم في منافذ الوزارة تبلغ 145 جنيها للكيلو، و115 جنيها للحوم الطازجة السوداني، و85 جنيها للحوم المجمدة.