نواب الصومال الجدد يشيدون بجهود «البرلمان العربي» في حل قضايا المنطقة

استقبل عادل بن عبد الرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، نواب الصومال الجدد لدي البرلمان العربي، وهم: جامع محمد عسكر وعبد الحكيم معلم أحمدل وزمزم عبدالله أحمد.

حل القضايا والأزمات والتحديات التي تواجه دول المنطقة

وهنأ النواب الجدد، رئيس البرلمان بمناسبة إعادة انتخابه لدورة ثانية، مثمنين الدور الكبير الذي يقوم به البرلمان العربي، ونشاطه في تفعيل الدبلوماسية البرلمانية للدفاع عن قضايا الأمة العربية، وتعزيز مسيرة العمل العربي المشترك، كما أشادو بالجهود المقدرة التي يقوم رئيس البرلمان؛ لبلورة مبادرات واستراتيجيات جديدة تساهم في حل القضايا والأزمات والتحديات التي تواجه دول المنطقة.

مواجهة أزمة الجفاف التي تعصف بالبلاد

وبدوره أكد العسومي، دعم البرلمان العربي لجهود الصومال حتى يتمكن من تجاوز التحديات التي تواجهه، منوها بحرص البرلمان العربي على تعزيز التعاون مع الصومال، في هذه المرحلة الهامة التي تمر بها، بما يحقق آمال وتطلعات الشعب الصومالي في الاستقرار والسلام والتنمية الاقتصادية.

وأشاد بالجهود التي تبذلها الدولة وعلى رأسها الرئيس الصومالي، حسن شيخ محمود، لمكافحة الإرهاب، ومواجهة أزمة الجفاف التي تعصف بالبلاد، داعيا المجتمع الدولي لمساندة الصومال في هذه المحنة.