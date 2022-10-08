البابا تواضروس يشهد عرض مشروع «خادم بكرة» بالإسكندرية

شهد البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، اليوم، بمسرح المقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية، عرض فكرة مشروع برنامج خادم بكرة تحت شعار «خادم بكرة.. حلم بكرة للكنيسة».

وبحسب بيان بطريركية الأقباط الأرثوذكس في الإسكندرية، فإن الموسم الأول من البرنامج يستهدف براعم كنائس قطاع وسط الإسكندرية، «أولاد وبنات الصف الخامس والسادس الابتدائي»، لإعداد خادم أورثوذكسي واعٍ وناضج بمنهج متطور في المهارات الخاصة والإبداع.

تفاصيل الاحتفالية

بدأ العرض بكلمة من القس يوحنا وديع، مسئول خدمة ابتدائي بالقطاع، وعرض متكامل من خدام البرنامج عن رؤية وهدف البرنامج، وقدم الأولاد المشاركين بالبرنامج عرضا لمشروع حضور البرنامج، وناقش البابا الأولاد في المشروعات المقدمة.

وبعدها ألقى البابا تواضروس كلمة شكر تحت عنوان «اجتهد.. احلم.. اخدم»، وزع شهادات التقدير على الخدام والأولاد.

البابا يفتتح معهد الكتاب المقدس

ومن المقرر أن يستكمل البابا تواضروس يومه في الإسكندرية بافتتاح معهد الكتاب المقدس بالإسكندرية، مساء اليوم، حيث يلقي محاضرة ضمن البرنامج الدراسي للمعهد.

حضر اللقاء الأنبا إيلاريون الأسقف العام لكنائس قطاع غرب الإسكندرية، والأنبا هرمينا الأسقف العام لكنائس قطاع شرق الإسكندرية، والقمص إبرام أميل، وكيل البطريركية بالإسكندرية.