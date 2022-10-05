البابا تواضروس يهنئ الرئيس السيسي والمصريين بذكرى انتصارات أكتوبر

قدم البابا تواضروس الثاني التهنئة بنصر أكتوبر ١٩٧٣ للرئيس عبد الفتاح السيسي ولرجال القوات المسلحة ولكل المصريين، جاء ذلك في بداية كلمته في اجتماع الأربعاء الأسبوعي الذي عقده مساء اليوم في كنيسة السيدة العذراء والقديس الأنبا بيشوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

البابا: نحيي كل الجنود وكل القادة وكل العسكريين وكل العاملين في القوات المسلحة

وقال قداسته: "نفرح نحن كلنا المصريين بتذكار انتصارات أكتوبر ١٩٧٣، والكبار منا يذكرون أنها كانت أياما مجيدة، ليس لمصر فقط ولكن لكل العرب.

وأضاف: "نحيي كل المصريين وكل الشعب المصري، وفي المقدمة طبعًا فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونحيي القوات المسلحة، ونحيي كل الجنود وكل القادة وكل العسكريين وكل العاملين في القوات المسلحة، التي هي جيش مصر وفخر مصر."

تواضروس: نصر أكتوبر كان المفتاح الرئيسي لاستعادة كل الأرض التي اُغتصبت في سنة 67

وهذا وقد أشار المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية إلي أن البابا علق على موقف الرئيس خلال الندوة التثقيفية التي نظمتها القوات المسلحة، أمس قائلًا: "في الحقيقة بالأمس السيد الرئيس قدّم تقديرًا إنسانيًا ووطنيًا راقيًا جدًّا عندما وقف وقدّم التحية - وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة - لعدد من أبطال حرب أكتوبر، الذين حكوا عنها وعن أعمالهم وعن بطولاتهم، والحقيقة كانت لفتة مثيرة جدًّا، أن القائد الأعلى يُقدّم هذه التحية من باب الوطنية ومن باب التقدير ومن باب الوفاء، فنحن نحيي السيد الرئيس ونحيي قواتنا المسلحة، ونحيي كل الأبطال الذين ساهموا في نصر أكتوبر، والذي كان المفتاح الرئيسي لاستعادة كل الأرض التي اُغتصبت في سنة ١٩٦٧"