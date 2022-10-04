البابا تواضروس الثاني يلتقي أساقفة أوروبا لتشجيع الشباب على الدراسات اللاهوتية

التقى البابا تواضروس الثاني، اليوم الثلاثاء، الآباء أساقفة قارة أوروبا من خلال تطبيق ZOOM، عبر شبكة الإنترنت، في إطار لقاء أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، الذي يقام حاليًا في ضيافة إيبارشية أيرلندا واسكتلندا وشمال شرق إنجلترا بمدينة دبلن الأيرلندية.

وألقى محاضرة في بداية اللقاء أعرب خلالها عن سعادته بهذا اللقاء الذي يعد الأول لهم، مقدمًا الشكر للأنبا أنتوني، أسقف إيبارشية أيرلندا وتوابعها، على استضافته للقاء.

البابا تواضروس يدعو الأساقفة إلى تشجيع الشباب على الدراسات اللاهوتية والتعليم الأكاديمي

وأشار المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إلى أن البابا تناول أهمية العمل المشترك من خلال الأصحاح السادس من رسالة القديس بولس الرسول الأولى إلى تلميذه تيموثاوس، وأشار إلى ما تعلمه لنا الكنيسة من خلال منهج الأصوام الكنسية الذي يساعد الإنسان على تدريب حواسه، كما تحدث عن كيفية التعامل مع المشاكل ومعالجتها بطول الأناة والصبر والصلوات، وكذلك دور الأب الأسقف في تأسيس بنيان قوي لإيبارشيته وتكوين هيكل إداري واضح لها يضمن توزيع مناسب للأدوار، والاهتمام بالجيلين الثالث والرابع وتفهم احتياجاتهم، وغرسهم في الكنيسة.

ودعا قداسته الآباء الأساقفة إلى تشجيع أبناء إيبارشياتهم على الدراسات اللاهوتية والتعليم الأكاديمي، كذلك حثهم على الاهتمام باليوم القبطي العالمي الذي بدأت بعض إيبارشيات المهجر مؤخرًا الاحتفال به في الأول من يونيو من كل عام، بمناسبة عيد دخول السيد المسيح أرض مصر.

البابا يشيد بأهمية تلك اللقاءات

وأشار البابا إلى أهمية عقد مثل هذه اللقاءات بشكل منتظم حيث أن هذا يسهم في مزيد من التواصل وتبادل الخبرات ووحدانية الفكر وتعميق مبدأ العمل المشترك.

وطالب الآباء الأساقفة المسؤولين عن الأديرة القبطية بأوروبا الحرص على تأصيل الحياة الرهبانية بهذه الأديرة.