البابا تواضروس يكرم أوائل الثانوية والجامعات بالإسكندرية نوفمبر المقبل

يكرم البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، أوائل المراحل التعليمية الإعدادية والثانوية والجامعية والحاصلين على الدراسات العليا والمتفوقين من ذوي القدرات الخاصة في الإسكندرية، خلال نوفمبر المقبل، على أن يتم اختيار الأوائل وفقا لعملية تسجيل تتم بنظام إلكتروني عقب كتابة البيانات كاملة وبشكل صحيح.

تكريم المتفوقين حدث سنويوبحسب بيان صادر عن بطريركية الأقباط الأرثوذكس بالإسكندرية، فإن تكريم البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، لمتفوقي الإسكندرية، هو حدث سنوي تقيمه بطريركية الكرسي المرقسي كل عام، إلا أنه للمرة الأولى الذي سيقام خلال شهر نوفمبر، حيث اعتاد البابا تواضروس ترأس تلك المناسبة خلال شهر سبتمبر من كل عام.

فئات يكرمها البابا تواضروس في الإسكندريةويكرم البابا تواضروس الفئات التالية:

- أوائل الثانوية العامة 2022.

- أوائل الشهادات الأجنبية الموازية للثانوية العامة ومدارس المتفوقين 2022.

- أوائل الشهادة الإعدادية الحاصلين على 99% فيما فوق للعام الدراسي 2022.

- أوائل الدبلومات الفنية والزراعية والصناعية 2022.

- أوائل الجامعات العامة والخاصة والمعاهد العليا بترتيب على الدفعات وحاصلين على امتياز مع مرتبة الشرف.

- الحاصلين على شهادات عليا حكومية معتمدة، دكتوراه أو ماجستير بتقدير امتياز.

- المتفوقين علميا من ذوي القدرات الخاصة، وهو البند المستحدث عن السنوات الماضية.

رابط التسجيل في تكريم البابا تواضروس بالإسكندريةويحق لكل شخص من تلك الفئات تقديم الأوراق التي تثبت صحة تفوقه العلمي عبر رابط التسجيل من هـنـا، ويتم التأكد من صحة المعلومات وإبلاغه بتفاصيل التكريم.

ووفقا لما أعلنته بطريركية الأقباط الأرثوذكس في الإسكندرية، فهناك عدة ضوابط لتسجيل البيانات، كالتالي:

- آخر موعد لتسجيل البيانات لتكريم البابا تواضروس الثاني، يوم الأحد 16 أكتوبر الجاري، ولن تستقبل أي بيانات ترد بعد هذا الوقت.

- يتم الاتصال تليفونيا بالمكرمين على رقم التليفون الشخصي.

- يلتزم المكرم باتباع تعليمات لجنة النظام.