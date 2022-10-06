البابا تواضروس يشهد تخريج الدفعة السادسة للمعهد المسكوني

شهد البابا تواضروس الثاني حفل تخريج دفعة جديدة من المعهد المسكوني للشرق الأوسط، اليوم، وألقى البابا كلمة أشار خلالها إلى أن موضوع المسكونية شيق وينمو في جميع الكنائس، موضحا أن علاقة الكنائس تتكون من أربع خطوات، هي: المحبة، والدراسة، والحوارات، الصلاة، لافتا إلى أنه إذا صنعنا الأربع خطوات سنصل إلى قلب المسيح وإلى وحدة الكنائس.

تعاليم الكتاب المقدس أهم ما يميز المسكونية

وأضاف البابا تواضروس أن الأمر الثاني في المسكونية، هو تعاليم الكتاب المقدس حول الآية التي تقول: «اِثْنَانِ خَيْرٌ مِنْ وَاحِدٍ» (جا ٤: ٩)، وتابع :«أريد أن أذكر الخيط المثلوث الذي لا ينقطع في المسكونيه هو: الفكر المنفتح وهو عطية من الله، والقلب المتسع، والروح المتضعة».

حفل التخرج أقيم بالمقر البابوي بالقاهرة

وحضر حفل التخرج الذي أقيم بالمقر البابوي بالقاهرة، الدكتور زاهي عازر مدير المعهد، والأب الدكتور كميل وليم سمعان، أستاذ الكتاب المقدس بكليات اللاهوت الكاثوليكة، والمهندس موسى مهني، السكرتير الإقليمي المشارك للإتحاد العالمي المسيحي للطلبة، والدكتور هاني حن، عميد كلية اللاهوت الإنجيلية، ونيافة الأنبا يوليوس الأسقف العام لمصر القديمة وأسقفية الخدمات العامة والاجتماعية والمسكونية.