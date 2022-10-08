«الطاهري» يعلن ظهور الإعلامي حساني بشير على شاشة «القاهرة الإخبارية» قريبا

أعلن الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، رئيس القنوات الإخبارية للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ظهور الإعلامي حساني بشير قريبًا على شاشة قناة القاهرة الإخبارية، وذلك عبر حسابه الرسمي «فيس بوك»، قائلًا: «المهني الخلوق حساني بشير.. قريبًا على شاشة القاهرة الإخبارية».

انطلاق قناة القاهرة الإخبارية قريبا

وكان الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، قد أعلن في وقت سابق انطلاق قناة القاهرة الإخبارية قريبًا، وذلك عبر منشور له على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، إذ نشر الطاهري برومو القناة، عبر صفحته الرسمية على «فيس بوك».

وجاء في البرومو أنَّ القناة ستلتزم بالسرعة والمصداقية ونقل الصورة بكل أبعادها، حتى تكون القاهرة الإخبارية عاصمة للخبر.