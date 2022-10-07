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أحمد الطاهري يعلن إطلاق قناة «القاهرة الإخبارية» قريبا

كتب:

شريف سليمان
06:54 م | الجمعة 07 أكتوبر 2022
الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، رئيس القنوات الإخبارية للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، رئيس القنوات الإخبارية للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

أعلن الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، رئيس القنوات الإخبارية للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، انطلاق قناة القاهرة الإخبارية قريبا، وذلك عبر منشور له على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

الطاهري ينشر برومو القناة

ونشر «الطاهري» برومو القناة، عبر صفحته الرسمية على «فيس بوك»، حيث جاء فيه أن القناة ستلتزم بالسرعة والمصداقية ونقل الصورة بكل أبعادها، حتى تكون القاهرة الإخبارية عاصمة للخبر.

تدشين «قطاع أخبار المتحدة»

كانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أعلنت مؤخرًا تدشين «قطاع أخبار المتحدة» والذي يُعد أحد أكبر القطاعات الإخبارية في الشرق الأوسط، ومن المقرر أن يضم هذا القطاع 4 قنوات منها ثلاث جديدة هي قناة إخبارية دولية ناطقة بأكثر من لغة، وقناة إقليمية تحمل اسم «القاهرة الإخبارية» وقناة «إكسترا الحدث» إلى جانب تطوير قناة «إكسترا نيوز».

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