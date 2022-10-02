أحمد الطاهري يعلن إطلاق قناة «إكسترا لايف» قريبا

أعلن الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، رئيس القنوات الإخبارية للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عن إطلاق قناة «إكسترا لايف» قريبا، وذلك عبر تدوينة له على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

تدشين «قطاع أخبار المتحدة»

كانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قد أعلنت مؤخرًا عن تدشين «قطاع أخبار المتحدة» والذي يُعد أحد أكبر القطاعات الإخبارية في الشرق الأوسط، ومن المقرر أن يضم هذا القطاع 4 قنوات منها ثلاث جديدة هي قناة إخبارية دولية ناطقة بأكثر من لغة، وقناة إقليمية تحمل اسم «القاهرة الإخبارية» وقناة «إكسترا الحدث» إلى جانب تطوير قناة «إكسترا نيوز».

انطلاق قناة «القاهرة الإخبارية»

ومن المقرر أن تشهد الأيام المقبلة انطلاق قناة «القاهرة الإخبارية» التي تجرى حاليا الشركة المتحدة التجهيزات النهائية للاستوديوهات الخاصة بها بمدينة الإنتاج الإعلامي وستكون القناة نافذة مصر الإخبارية أمام العالم خلال الفترة المقبلة، إذ كانت فكرة هذه القناة قد تم الإعلان عنها خلال المؤتمر الصحفي الذى عقدته «المتحدة» خلال شهر مايو من العام الماضي والذي تضمَّن الحديث عن بدء التخطيط لإطلاق قناة عالمية جديدة؛ للارتقاء بمستوى الخدمات الإعلامية.

وستشهد الأيام المقبلة تطويرا شاملا لقناة «إكسترا نيوز» مع إطلاق قناة دولية بالتزامن مع انطلاق مؤتمر المناخ Cop 27 والذى تستضيفه مصر فى نوفمبر المقبل، فضلًا عن إطلاق قناة «إكسترا الحدث» والتي ستكون مهمتها الرئيسية نقل ما يحدث على أرض مصر من إنجازات لحظة بلحظة والتسويق لمصر والمشروعات القومية.