شرم الشيخ تستعد لمؤتمر المناخ بمشروع شبابي لدراجات معاد تدويرها

«مشروع شبابي ناشئ»، بدأ فكرة منذ أشهر وانطلق نحو التنفيذ ليصبح أحد أقوى مبادرات النقل النظيف والدراجات التشاركية بمدينة شرم الشيخ، ويعد أحد المشروعات التي تنافس على جائزة المشروعات الخضراء الذكية «clima tek»، التي ترعاها وزارات التعاون الدولي والبيئة والاتصالات.

دراجات معاد تدويرها يتم ربطها بالهاتف المحمول

قال أسامة عبدالبديع شريك مؤسس في مشروع «بي بايك» في تصريحات لـ«الوطن»، إن الغرض من المشروع القائم على فكرة الدراجات التشاركية، الترويج لركوب الدراجات من خلال نشر العديد من المحطات بمدينة شرم الشيخ، تحوي كل أنواع الدراجات، جزء كبير منها دراجات تخلص منها أصحابها أو استغنوا عنها لظروف السفر وخلافه، لذا نعيد تأهيلها على أعلى معايير، وربطها من خلال تطبيق للهاتف المحمول، يغلق ويفتح الدراجة إلكترونيا، بالإضافة إلى حساب زمن ركوب الدراجة، والوقت المستغرق، وحساب المبلغ، والدفع من خلال شركات الهاتف المحمول، وكروت الدفع المدفوع مسبقا.

دراجات تعمل بالطاقة الشمسية

وتابع عبد البديع، أن من ضمن الدراجات مجموعة «اسكوتر» ودراجات كهربائية، يتم شحنها باستخدام الطاقة الشمسية، مشيرا إلى أن الفكرة بمثابة مشروع عائلي، وجاءت إليه الفكرة ولأسرته منذ فترة ليست بالقليلة، وكان والده بالأخص، هو من يدعمه ويساعدة في تطويرها وتنفيذها، نظرا لكونه مهندس، مضيفا أن من أسباب إصراره على تلك الفكرة انتشارها في الخارج.

وأضح أن المشروع تابع للجامعة البريطانية، والجميع يتكاتف ويتعلم من بعضه البعض، من أجل إنجاح المشروع، مضيقاً أن «بي بايك» ليست من أهدافها استخدام الأشخاص فقط للدراجات، بل نشر الفكرة لتكون نمط حياة بالمدن كبديل للسيارات لاتسامها بطابع بيئي، ودورها في خفض انبعاثات الكربون الذي يسبب الاحتباس الحراري.

اتحضر للأخضر بشرم الشيخ

وأكد مؤسس مشروع «بي بايك»، أن زوار شرم الشيخ لا يريدون سيارة تسير سريعا، وذلك لتتاح لهم الفرصة لمشاهدة المناظر الطبيعية الخلابة، مضيفا أنه يسعى هو وشركاء التجربة، في التطور والتقدم ومواكبة العصر، وذلك من خلال العمل إجراء الدراسات، مشيرا إلى الجهود المبذولة من جانب الدولة المصرية في مدينة شرم الشيخ، للتحضر للأخضر للحفاظ على البيئة وصحة الإنسان، وتعزيز مشروع «بي بايك».

وعن الخطة المستقبلية قال عبدالبديع، إن المشروع يسعى إلى أن تكون رحلات السفاري المشهورة بها مدينة شرم الشيخ، بالدراجات بدلا من السيارات ودراجات الشاطئ التي تعمل بالبنزين، موضحا أن مشروع (بي بايك) يوفر دراجات مخصصة للأشخاص ذوي القدرات الخاصة.