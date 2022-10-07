البيئة: مبادرة «رجع الطبيعة لطبيعتها» هدفها الحد من تأثير التغيرات المناخية

قال محمد معتمد، معاون وزيرة البيئة للرصد والتقييم، إنّ مشكلة المناخ سببها الأنشطة البشرية والتقدم والتطور الصناعي والتوسعات العمرانية، والتي أدت إلى انبعاثات غيرت طبيعة متوسط درجات الحرارة وأثرت على الموارد الطبيعية المختلفة وحياة المواطنين، لذلك أطلقت وزارة البيئة مبادرة «رجع الطبيعة لطبيعتها».

حوار مجتمعي لمناقشة قضايا البيئة

وأضاف «معتمد»، خلال لقاء ببرنامج «8 الصبح»، المذاع على شاشة «dmc»، وتقدمه الإعلامية داليا أشرف، اليوم الجمعة، أن وزارة البيئة أطلقت الحوار المجتمعي في 2022 لمناقشة قضايا البيئة من خلال الندوات وورش العمل مع فئات المجتمع على مستوى المحافظات المصرية للاستماع لأفكارهم.

وأفاد بأن مصر من الدول المهددة بالتأثيرات السلبية الناجمة عن تغير المناخ بسبب ارتفاع منسوب مياه البحر، خاصة أن مصر من الدول التي تعتمد على الزراعة في منطقة الدلتا، والتي تعد من المناطق المهددة بارتفاع بتملح التربة، وبالتالي هناك محاصيل من الصعب زراعتها بسبب تغير المناخ بنفس الطريقة التقليدية.

وأشار إلى أن الوزارة تستهدف الطلاب في المدارس والجامعات من خلال المبادرة الأنشطة المجتمعية وبعض المنظمات المجتمع المدني مثل حملات التشجير وتنظيف نهر النيل.

«اتحضر للأخضر» واجهة وزارة البيئة

ولفت إلى أن مبادرة «اتحضر للأخضر» أصبحت هي واجهة وزارة البيئة، وتعد هي المبادرة الرئيسية التي تتفرع منها المبادرات الفرعية والتي ترغب الوزارة في التركيز عليها.

وأوضح أن تغير المناخ ظاهرة ناتجة عن الانبعاث الحراري، والتي تسبب حاجز يمنع الحرارة التي تخرج من الأرض، ما يؤدي لحبس الحرارة وإحداث تغير في المناخ والتأثير على المياه والمحاصيل الزراعية وذوبان الجليد.