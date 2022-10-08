البنك الأهلي يعلن أسعار العوائد الجديدة على شهادات الادخار الدولارية

أعلن البنك الأهلي المصري تعديل أسعار العوائد الثابتة للشهادة الذهبية الجديدة بالدولار الامريكي التي يصدرها البنك ومدتها 3 سنوات، وكذا شهادات «أهل مصر» الدولارية بآجال 5 سنوات و7 سنوات وذلك للإصدارات الجديدة من الشهادات اعتبارًا من 9 أكتوبر الجاري ويمكن الادخار فيها من خلال كل فروع البنك أو عن طريق تطبيق «الأهلي نت» تيسيرًا على العملاء.

الشهادة الذهبية الجديدة

الشهادة الذهبية الجديدة مدتها 3 سنوات بعوائد تصل إلى 5.30% سنوياً، و5.25% نصف سنوياً، و5.20% ربع سنوياً و5.15% شهرياً بحد ادني 500 دولارأمريكي أو مضاعفاتها.

شهادة «أهل مصر» الدولارية

شهادة «أهل مصر» الدولارية ذات أجل 5 سنوات تصل إلي 5.15% سنوياً، و5.10% نصف سنوياً، و 5.05% ربع سنوياً و5% شهرياً بحد أدنى 500 دولار أمريكي ومضاعفاتها.

كما يمكن شراء شهادة «أهل مصر» الدولارية بآجال 7 سنوات بدءا من 1000 دولار أمريكي أومضاعفاتها بعوائد تصل إلى 5.05% سنوياً، و5% نصف سنوياً، و4.95% ربع سنوياً 4.90% شهرياً.