أسعار فائدة شهادات البنك الأهلي اليوم.. تضمن الاقتراض

باعتبارها أكثر الطرق أمانا، تزداد عمليات البحث اليومية، عن شهادة الادخار في البنوك المختلفة، وأسعار الفائدة في كل بنك على حدة، إذ أن شريحة كبيرة من المواطنين، يرغبون دائما في البحث عن المكان الآمن بالنسبة لادخار أموالهم، وفي الوقت ذاته، تكون ذات عائد سنوي أو ربع سنوي جيد، يستطيع الاستفادة منه.

ومن هنا تزداد عمليات البحث عن شهادات ادخار البنك الأهلي المصري، والفائدة الخاصة بكل شهادة على حدة، ومواعيد صرف عائدة من الشهادات، لذا يرصد «الوطن» من خلال السطور التالية، أسعار فائدة شهادات البنك الأهلي اليوم

أسعار فائدة شهادات البنك الأهلي اليوم

يواصل البنك الأهلي المصري، تقديم أنواع مختلفة من شهادات الادخار، تتناسب مع جميع الامكانات المالية للمواطنين، الراغبين في شراء شهادات الادخار، وجاءت كالتالي:

1- الشهادة البلاتينية

- الحد الأدنى لشراءها يصل إلى 1000 جنيه، ومضاعفاتها.

- مدة الشهادة إلى 3 سنوات.

- العائد الشهري الخاص يصل إلى 14%.

- يتيح البنك الاقتراض بضمان هذه الشهادات.

- يتيح البنك بناء عليها إصدار بطاقات ائتمان بأنواعها.

- لا يمكن الاسترداد الا بعد مرور 6 أشهر على الشراء.

2- الشهادة البلاتينية ذات العائد المتغير

- الحد الأدنى 1000 جنيه ومضاعفاتها.

- المدة تصل إلى 3 سنوات.

- العائد ربع سنوي 11.5%.

- يتيح البنك الاقتراض بضمان هذه الشهادات.

- يتيح البنك بناء عليها إصدار بطاقات ائتمان بأنواعها.

- لا يمكن الاسترداد قبل مرور 6 أشهر.

الشهادة الخماسية ذات العائد الشهري من البنك الاهلي

- الحد الأدنى لشراءها 1000 جنيه ومضاعفاتها.

- مدة الشهادة لا تقل عن 5 سنوات.

- سعر العائد الشهري 10.25%.

- يمكن الاقتراض بضمانها.

- يستطيع صاحب الشهادة إصدار بطاقات ائتمان.