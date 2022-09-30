قروض البنك الأهلي تصل إلى 3 ملايين جنيه.. اعرف الأوراق المطلوبة

يواصل البنك الأهلي المصري، تقديم كافة القروض بأسهل الطرق والإجراءات لعملائه أو لغيرهم، سواء من محدودي أو متوسطي الدخل، أو من أصحاب المهن الحرة، بحيث يستطيع أي مواطن الحصول على قرض من البنك، خاصة أصحاب الأعمال والمهن الحرة، الراغبين في إقامة مشروعات صغيرة أو متناهية الصغر.

قروض البنك الأهلي

- يمكن للراغبين من المواطنين الحصول على قرض مالي من البنك الأهلي، تصل قيمته لـ3 ملايين جنيه، وتبدأ من مبلغ 15 ألف جنيه.

- يتيح البنك الأهلي فترة سداد تصل إلى نحو 12 سنة.

- فوائد البنك الأهلي تتراوح بين 14.5% و16.5%، وتصبح متناقصة في حالة الالتزام بمواعيد السداد.

- قروض تتراوح بين 1.5 و2 مليون جنيه لأصحاب المشروعات الصغير.

الأوراق المطلوبة للحصول على قرض البنك الأهلي

ترصد بوابة «الوطن» من خلال السطور التالية، المستندات المطلوبة للحصول على قرض من البنك الأهلي للموظفين، وأصحاب الأعمال والمهن الحرة.

- ألا يقل عمر مقدم الطلب عن 21 عاما، ولا يزيد عن 65 عاما.

- صورة البطاقة الشخصية «سارية».

- تقديم إيصال مرافق حديث.

-صورة من مستندات ملكية او عقد الايجار بالنسبة لمقر النشاط.

- صورة البطاقة الضريبية على ان تكون سارية.

- مستخرج من سجل تجاري على ان يكون حديث.

- كشف حساب بنكي شخصي أو خاصة بنشاط العمل.

خدمة عملاء البنك الأهلي

خصص البنك الأهلي المصري عدد من الأرقام لتسهيل التواصل بين إدارة البنك وعملائه، وهو يعمل على مدار اليوم.

- الرقم المختصر 19623.

- التليفون الأرضي للبنك الأهلي: 0225945000.

- التواصل من خارج مصر مع خدمة عملاء البنك الأهلي من خلال الرقم : 0020219623.

- رقم فاكس للراغبين في تقديم أي شكاوي، 0225945137.