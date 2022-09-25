حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2022.. مكاتب البريد تفتح أبوابها للمواطنين

فتحت مكاتب البريد المميكنة في 21 محافظة أبوابها أمام الراغبين حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2022 الإعلان الـ16، ضمن المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين 3»، وتوافد المئات من ذوي الاحتياجات الخاصة على مكاتب البريد في الصباح الباكر؛ ليتمكنوا من شراء كراسة شروط حجز شقق الإسكان الاجتماعي، تمهيدًا للحصول عليها.

وتنشر «الوطن» كل ما تُريد معرفته عن شقق الإسكان الاجتماعي «استلام فوري»، فيما يخص كراسة الشروط وأماكن الطرح، والأوراق المطلوبة، في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

أماكن طرح شقق الإسكان الاجتماعي

وبحسب الإعلان الـ16 لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، فإنّ شقق الإسكان الاجتماعي لمتوسطي الدخل ومحدودي الدخل تتوفر في 21 محافظة وهي:

1- الفيوم بالإضافة إلى «الفيوم الجديدة».

2- المنيا بالإضافة إلى المنيا الجديدة.

3- بني سويف.

4- الأقصر.

5- أسوان.

6- قنا.

7- أسيوط.

8- سوهاج إضافة إلى أخميم الجديدة.

9- القليوبية.

10- برج العرب الجديدة.

11- البحيرة.

12- كفر الشيخ.

13- مرسى مطروح.

14- أسيوط.

15- المنوفية.

16- الإسماعيلية.

17- الشرقية.

18- السويس.

19- دمياط.

20- الدقهلية.

21- شمال سيناء.

أسعار شقق الإسكان الاجتماعي 2022

وفيما يخص أسعار شقق الإسكان الاجتماعي 2022، فإنّها تتراوح بين 194 ألفًا وحتى 310 آلاف جنيه للوحدة بحسب المكان، وتبلغ مساحتها 90 مترًا، وتتكون من 3 غرف وصالة ومطبخ، فيما يتراوح مقدم جدية الحجز بين 15 إلى 22 ألف جنيه، و200 جنيه سعر كراسة شروط الإسكان الاجتماعي، بحسب بيان وزارة الإسكان.

أماكن سحب كراسات شروط الإسكان الاجتماعي

ويمكن للراغبين في الحصول على شقة من شقق الإسكان الاجتماعي 2022، التوجه إلى مكاتب البريد، اليوم، وذلك لذوي الاحتياجات الخاصة، وسحب كراسة الشروط، وقراءتها بعناية وتجهيز الأوراق المطلوبة، بينما يفتح الحجز لباقي المواطنين في مطلع أكتوبر المُقبل.

شروط حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2022

ووضعت وزارة الإسكان، 10 شروط محددة لحجز شقق الإسكان الاجتماعي الإعلان الـ 16 ضمن «سكن لكل المصريين 3» تتمثل في:

1- شقة واحدة فقط لكل متقدم أو أسرة في الإعلان الواحد.

2- ألا يكون المتقدم أو الأسرة قد حصلوا على شقة من شقق الإسكان الاجتماعي في فترة سابقة، أو حتى استفادوا من مبادرات التمويل العقاري في أي وقت سابق.

3- عدم استفادة المتقدم بقرض أو دعم من المشروع القومي للإسكان.

4- لا يجوز تقدم من سبق التخصيص له أو لأسرته سابقاً سواء كانت الشقة في حوزته، أو آلت لأسرته بالتنازل من الغير، أو تنازل عنها للغير.

5- أن يكون من أبناء المحافظة الكائن بها الوحدة السكنية.

6- عدم امتلاك المتقدم أو الأسرة منزل أو بيت آل إليه بالإرث الشرعي.

7- الالتزام باستعمال الوحدة كسكن للمنتفع ولأسرته لمدة 7 سنوات بصورة دائمة، مع عدم التصرف فيها سواء بالإيجار أو البيع أو التنازل.

8- إقرار المتقدم للحصول على شقق الإسكان الاجتماعي بصحة البيانات والمستندات التي قدمها.

9- استلام الشقة المخصصة بحد أقصى 6 أشهر من تاريخ استلام جواب التخصيص، وسحب الوحدة في حالة عدم استلامها بعد مرور 6 أشهر.

10- أولوية في تخصيص شقق مدينة عتاقة للأشخاص أو الأسر الحاجزين في مشروع برنامج «حديثي الزواج»، الذين تقدموا سابقاً للحصول عليها بمحافظة السويس.