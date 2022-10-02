طرح كراسات شروط شقق «سكن لكل المصريين 3» عبر البريد اليوم: متاحة لكل الفئات

بدأ صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، في تمام التاسعة صباح اليوم الأحد، طرح كراسات شروط شقق مبادرة «سكن لكل المصريين 3» لجميع المواطنين من منخفضي ومتوسطي الدخل داخل جميع مكاتب البريد المميكنة، الموجودة بالمحافظات والمدن المطروح بها الشقق.

الاطلاع على كل الشروط والأحكام

ووفقًا لبيانات صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، تعد شراء كراسة الشروط المرحلة الأولى من مراحل حجز شقق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إذ يذهب المواطن الراغب في حجز شقق «سكن لكل المصريين 3»، إلى أحد مكاتب البريد المميكنة، وشراء كراسة الشروط، وسداد قيمة المصروفات الإدارية، وهي مصروفات لا ترد ولا تسترجع مرة أخرى، حتى في حالة سحب مقدم الحجز وإلغاء عملية الحجز.

وتتاح مدة أمام المواطن الراغب في الحجز لقراءة كراسة الشروط جيدًا، والاطلاع على كل الشروط والأحكام، والقرار الموجود بآخر صفحة داخل كراسة الشروط، وفي حالة اتخاذ القرار بحجز شقة ضمن مبادرة سكن لكل المصريين 3، على المواطن التوجه مرة أخرى إلى أحد مكاتب البريد المميكنة، أو نفس مكتب البريد الذي اشترى الكراسة منه، ويسدد قيمة مقدم الحجز سواء 15 ألف جنيه في حالة كونه من منخفضي الدخل، أو 22 ألف جنيه فى حالة كونه من متوسطي الدخل.

الحجز إلكترونيًا عبر موقع صندوق الإسكان الاجتماعي

وأوضح صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، عبر الصفحة الرسمية له على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، أنه يجب الحرص على استلام إيصال من داخل مكتب البريد قبل الذهاب؛ يثبت سداد قيمة مقدم الحجز، لكونه من ضمن الأوراق المطلوبة لاستكمال عملية الحجز، وبعد ذلك تأتى مرحلة الحجز الإلكتروني، من خلال زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي، لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، واتباع خطوات التسجيل على الموقع، باستخدام الرقم القومي، ومن ثم استكمال خطوات الحجز عبر الموقع حتى 27 أكتوبر الجاري.