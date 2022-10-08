القبض على المتهم بقتل صديقه بسبب خلافات مالية في حدائق القبة

ألقت أجهزة الأمن في القاهرة القبض على المتهم بقتل صديقه بلال أسامة، بطعنة استقرت في قلبه أثناء عودته إلى منزله في حدائق القبة، وتبين من تحريات المباحث أن المتهم تربص بالمجني عليه وطعنة بعد ساعات من حدوث مشاجرة بين أسرتيهما بسبب خلافات مالية، وبعد فض المشاجرة انتظر المتهم المجني عليه أمام منزله، وعندما شاهده طعنه بطعة قاتلة أودت بحياته.

معاينة مسرح الجريمة

وأفادت تحريات المباحث أن المتهم "محمد" ظل موجودًا في مسرح الجريمة حتى حضرت قوة أمنية إلى مكان الحادث وألقت القبض عليه وتحفظت على السكين المستخدم في الجريمة، وجرى اقتياده بصحبة قوة أمنية إلى قسم شرطة حدائق القبة وتحرر محضرًا بالواقعة، وأحيل المتهم إلى النيابة العامة للتحقيق معه بتهمة القتل العمد.

يقول اللواء عادل عبد العظيم، الخبير الأمني، إن أجهزة الأمن تبذل جهودًا كبيرة في محاربة الجريمة الجنائية وسرعة ضبط مرتكبيها وتقديمها إلى النيابة العامة، وأن أجهزة الأمن وتحديدًا المباحث الجنائية في كل قسم ومركز شرطة تنتقل بشكل سريع وقت تلقيها بلاغات بحدوث جرائم أو مشاجرات.

ويضيف "عبد العظيم" في حديثه لـ"الوطن"، أن المباحث تمكنت من القبض على المتهم بقتل صديقه في حدائق القبة بعد الحادث بقتل قليل، بحسب ما تم إعلانه من قبل الجهات الرسمية التي انتقلت إلى مكان الحادث.

بلاغ بمقتل شاب في حدائق القبة

وكانت أجهزة الأمن تلقت بلاغًا بحدوث مشاجرة أسفرت عن قتيل، وانتقلت إلى مكان الحادث وألقت القبض على المتهم، وبعدها انتقلت إلى المستشفى وناظرت جثمان المتوفى بصحبة ممثل عن النيابة العامة، وقرر الأخير انتداب الطب الشرعي لتشريح جثمان المجني عليه؛ لبيان أسباب وفاته وموافاة النيابة بنتائج ما أسفرت عنه تقرير الصفة التشريحية وتحريات المباحث حتى يتسنى لها استكمال الإجراءات القانونية.