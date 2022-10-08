نائبة التنسيقية: «ابدأ» مبادرة وطنية تعكس قوة الدولة واتزانها الاقتصادي

أشادت النائبة مرثا محروس عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لحزب حماة الوطن ووكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بإطلاق مبادرة «ابدأ»، قائلة: «تكليف الرئيس السيسي لخريجي البرنامج الرئاسي بإطلاق مبادرة اقتصادية وطنية لتوطين الصناعة المصرية ما هو إلا مرآة للجمهورية الشبابية الجديدة».

تحريك عجلة القطاع الصناعي

وأضافت «مرثا»، في بيان، اليوم السبت،: «مبادرة ابدأ تعكس مدى قوة الدولة واتزانها الاقتصادي»، لافتة إلى أنّ المبادرة ترتكز على أسس وطنية في اعتمادها على المنتجات المحلية لتحريك عجلة القطاع الصناعي في مصر.

وأوضحت النائبة، أنّ قوة المبادرة تكمن في أنها ستُخلق على أيدي شبابية مصرية مما يفسح الطريق إلى العديد من المشاريع الإبداعية الصغيرة، مضيفة: «سنعمل على حل جزء كبير من أزمة عمالة الشباب وإتاحة العديد من فرص العمل لهم».

السعي لاستقرار الوضع الاقتصادي

وأوضحت «عضو التنسيقية»، أنّ الدولة والقيادة السياسية تسعى جاهدة بشتى الطرق لاستقرار الوضع الاقتصادي العام، ووضع خطوط عريضة لضخ الدماء في الاقتصادي المصري في ظل الأوضاع العالمية والحرب الروسية الأوكرانية التي أثرت على الاقتصاد العالمي، فضلا عن إطلاق الدولة من قبل الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية التي شملت رؤية للتطوير الاقتصادي.

وأشارت «مرثا»، إلى أنّ «ابدأ» هي مبادرة وطنية بامتياز قادرة على سد فجوات الاستيراد، وهذا بفضل تعاون كافة الجهات المعنية لتحقيق الخطة الاقتصادية وتعزيز القطاع الصناعي بأفضل الوسائل التكنولوجية والعقول الإبداعية، مما يحقق المعاملة التنموية الصعبة لتوفير حياه كريمة وبناء جمهورية جديدة.