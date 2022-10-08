نائب التنسيقية: مبادرة «ابدأ» خطوة لتحويل المجتمع من مستهلك إلى منتج

أكد النائب محمود القط عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن المبادرة الوطنية «ابدأ» أحد الخطوات المهمة نحو تحويل المجتمع من مستهلك إلى منتج، وذلك للوصول للهدف النهائي وهو تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع.

تحقيق الاكتفاء الذاتي

وأضاف «القط»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ مبادرة ابدأ هدفها تحقيق الاكتفاء الذاتي الذي أصبح ضرورة قصوى، بعد أن شهد العالم ازمات عالمية أظهرت سمة لم تكن موجوده من قبل، وهو أن وقت الأزمات والكوارث تعتمد كل دولة على نفسها وما تستطيع توفيره لنفسها.

وتابع: ما حدث في مصر عبر السنوات الأخيرة من إعادة تأهيل للبنية التحتية، سواء كانت مشروعات عملاقة مثل الكهرباء والطرق، ثم الانتقال إلى المشروعات القومية مثل «حياة كريمة»، يجعل الدولة مؤهلة لأن يعود المجتمع لثقافة التصنيع والإنتاج التي كانت موجودة بالفعل، ولكنها أُهملت لعشرات السنوات، وتحولت ثقافة المواطن من المنتج لاحتياجاته الأساسية إلى المستهلك لكل ما يقوم باحتياجه.

نتائج ملموسة بوتيرة أسرع

واستكمل عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أنّ مبادرة «حياة كريمة» أصبحت استراتيجية دولة، تقوم جميع المؤسسات على تفعيلها، وسيكون لها نتائج ملموسة بوتيرة أسرع، وذلك لأنها متعمقة في القرى والمراكز، ما يشجع أهالي القرى على تصنيع ما يتلاءم مع إمكاناتهم واحتياجاتهم، ومن ثم تصبح الخطوة التالية هي التصدير المحلي للفائض، وبذلك يتحقق العديد من الأهداف من إنتاج وتوفير فرص عمل وتصنيع، ما يقلل فاتروة الاستيراد ويؤدي إلى زيادة التصدير.