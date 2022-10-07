عضو التنسيقية: توصيات مبادرة «الأحزاب والتغير المناخي» سترفع للبرلمان

قال النائب محمد عزمي ، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن المبادرة التي أطلقها حزب إرادة جيل في مقره أمس، بحضور عدد من نواب التنسيقية وخبراء متخصصين وشباب وقيادات من الحزب، تحت عنوان «الأحزاب والتغير المناخي»، تمثل قضية تعتبر هي الأهم الآن على ساحة النقاش، وبالتحديد الانبعاثات الكربونية وكيف ممكن أن نحد من هذه الانبعاثات، ونحن في صدد استقبال مؤتمر المناخ، موضحا أن التوصيات سترفع للبرلمان.

التوصيات تهدف إلى حلول

وأضاف محمد عزمي في تصريحات لـ«الوطن»، أن مجموعة التوصيات التي خرجت بالأمس هي محاولة من الأحزاب المصرية للوصول إلى مجموعة من الحلول للسيطرة على هذه الانبعاثات، والتوجه إلى المجتمعات الأكثر تضررا ومن ضمنها المجتمع الريفي، لأن النتائج أظهرت أن المجتمع الريفي هو أكثر ما تضرر بسبب التغيرات المناخية، وذلك بسبب أن أغلب الزراعات التي كان يقوم بها المزارع المصري على وجه التحديد تأثرت بسبب ارتفاع درجة الحرارة.

وأكد عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ، أن التحول الممكن أن نقوم به في المجتمع الريفي ممكن أن يتم عن طريق استخدام الطاقات البديلة والطاقة الخضراء، والتحول إلى الزراعات المحمية وتغيير طريقة الري من الري بالغمر إلى الري بالتنقيط وإعادة تدوير المخلفات بالإضافة إلى بعض الممارسات التي من شأنها خفض الانبعاثات الكربونية حتى نصل إلى نسبة اقل بحلول عام 2030 ونسبة صفر انبعاثات بحلول عام 2050، وهذا ما نطمح إليه.

رفع التوصيات إلى البرلمان أو الحكومة

وأشار إلى أنه تم رفع التوصيات التي تم التوصل عليها إلى تحالف الأحزاب المصرية، الذي كان داعيا للمباردة عن طريق حزب إرادة جيل ومجموعة الأحزاب داخل التحالف، ومن المقرر أن يعقد رؤساء الأحزاب داخل التحالف اجتماعا لإعلان هذه التوصيات ورفعها إلى نواب التحالف داخل البرلمان المصري أو إلى الحكومة لدراسة وتنفيذ هذ التوصيات.