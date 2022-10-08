«صناعة الشيوخ»: مبادرة «ابدأ» تواجه الأزمات العالمية وتدفع عجلة الاقتصاد

أكد المهندس حازم الجندى عضو لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، أن مبادرة «ابدأ» التي أطلقتها مؤسسة «حياة كريمة» مؤخرا لدعم وتوطين الصناعة المصرية، تمثل خطوة على الطريق الصحيح نحو التحول الكامل لدعم الصناعة المحلية في مختلف القطاعات، خاصة أن الدولة المصرية تولي اهتماما كبيرا بالصناعة خلال الفترة الأخيرة، وخرجت الكثير من التصريحات من الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الإطار لتوجيه إمكانات الدولة في هذا الملف.

مبادرة دعم وتوطين الصناعات الوطنية

وقال عضو لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، إن مبادرة دعم وتوطين الصناعات الوطنية «ابدأ» تهدف في المقام الأول إلى زيادة الاعتماد على المنتج المحلي وتقليل الواردات، إضافة إلى توجيه الدعم الكامل للقطاع الخاص في توطين العديد من الصناعات الكبرى والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مصر، لافتا إلى أن هذا الأمر لا يقدم الدعم للصناعة الوطنية فحسب، بل يساعد بشكل كبير على مواجهة الأزمات الاقتصادية العالمية ودفع عجلة الاقتصاد.

المبادرة خطوة على الطريق الصحيح

وأضاف «الجندي»، أن مصر على مدار السنوات الماضية بدأت في تنفيذ العديد من مشروعات البنية التحتة ومشروعات النقل والطرق والكباري، والآن تبدأ مرحلة أخرى وهي الاستفادة من هذه البنية في توطين الصناعة، وضخ مزيد من الاستثمار، وهو ما ينعكس إيجابا على المواطنين خلال الفترة المقبلة، خاصة أنه نتيجة للظروف العالمية أصبحت هناك أزمة تواجه العديد من الدول لتوفير العملة الصعبة، ومن ثم فإن الصناعة المحلية وتقليل الاستيراد يمثل خطوة جيدة للغاية لدعم اقتصاد البلاد.

وذكر عضو لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، أن الجيد في الأمر هذه المرة هو تقديم عدد من الحوافز في صورة أراض بحق الانتفاع، والإعفاء من الضرائب لمدة 5 سنوات، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، ما يعد دافعا قويا نحو ضخ مزيد من الاستثمارات في قطاع الصناعة خلال الفترة المقبلة، وخلق مزيد من الفرص لرجال الأعمال المحليين والأجانب.