سقوط أمطار خفيفة غرب الإسكندرية.. وتحسن حالة الطقس

سقطت أمطار خفيفة على بعض المناطق غرب الإسكندرية، أبرزها منطقتي الدخيلة والعجمي، وقوبل الأمر بسعادة من المواطنين الذين احتفوا ببدء فصل الشتاء، فيما تبع الأمر تعامل سريع من شركة الصرف الصحي في ظل إعلان حالة الطوارئ.

وبعد سقوط الأمطار لدقائق، تحسنت حالة الطقس في الإسكندرية، عما كان متوقعا من هيئة الأرصاد الجوية، حيث تجلت الشمس على كورنيش الإسكندرية منذ الصباح وسط وجود بعض السحب دون هطول أي أمطار على مناطق شرق الإسكندرية.

استمرار الطوارئ في الإسكندرية

وأكد اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، لـ«الوطن»، أنهم مستمرون بالعمل وفقا لحالة الطوارئ في المحافظة، والتي تمثلت في رفع درجة الاستعدادات، وانتشار السيارات والبدالات اعتبارا من مساء أمس الجمعة، وإيقاف الإجازات وبدل الراحات اعتبارا من اليوم، مع مواصلة أعمال تفريغ بيارات المحطات.

الخط الساخن للتعامل مع أمطار الإسكندرية

وأشار إلى عمل غرفة الطوارئ والخط الساخن 175 طوال اليوم لتلقي شكاوى المواطنين للعمل علي حلها فورا.