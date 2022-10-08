مسعفان يعيدان 250 ألف جنيه عثرا عليها في موقع حادث بالمنيا

«الأمانة» شعار يرفعه رجال الإسعاف أثناء أداء عملهم، وبين الحين والآخر تتكرر أدوارهم البطولية في إنقاذ مئات المصابين في الحوادث، والحفاظ على متعلقاتهم الشخصية في نفس الوقت، وهو ما حدث مع مسعفين يعملان في فرع هيئة إسعاف المنيا، حيث قاما برد مبلغ 250 ألف جنيه عثرا عليه في موقع حادث بالطريق الصحراوي.

رد ربع مليون جنيه لصاحبها

وكان جرجس عوض نحيب، وعمر مرسال رزق، ضمن طاقم الإسعاف بالطريق الصحراوي الشرقي شمال بوابة الرسوم بالمنيا، قد عثرا على مبلغ 250 ألف جنيه بحوزة مندوب مبيعات وسائق أصيبا في حادث انقلاب سيارة مستلزمات طبية تابعة لإحدى الشركات.

وقال «جرجس» و«عمر» إنهما تلقيا إشارة بوقوع حادث انقلاب سيارة نصف نقل على الطريق الصحراوي الشرقي شمال بوابة الرسوم، ما أسفر عن إصابة شخصين، وعلى الفور تم إسعاف المصابين وتقديم كافة الرعاية الصحية لهما، وتم العثور على 250 ألفا و545 جنيها في مكان الحادث، وتم تسليمها لمركز شرطة المنيا.

وأكد المسعفان أنهما لم يحصلا على أي مبالغ، وأن هدفهما رضا الله سبحانه وتعالى، وتأدية عملهما على أكمل وجه ودون مقابل من أحد.

تسليم متعلقات المصابين للشرطة

وسبق ورد العشرات من المسعفين والسائقين بفرع هيئة الإسعاف في محافظة المنيا أموالا ومصوغات ذهبية تم العثور عليها أثناء انتقالهم إلى أماكن وقوع الحوادث لنقل المصابين إلى المستشفيات وإسعافهم، حيث يتوجهون إلى نقاط الشرطة الكائنة بالمستشفيات لتسليم الأمانات التي يتم العثور عليها.

يذكر أنه قبل أقل من شهر عثر «رياض فوزي»، مسعف بفرع هيئة إسعاف المنيا، على مبلغ مالي قيمته 133 ألف جنيه داخل سيارة ربع نقل في حادث على الطريق الصحراوي الغربي أمام مركز أبوقرقاص، وقام بتسليمها إلى نقطة شرطة المستشفى العام بمدينة المنيا، تمهيدا لرده لأصحابه.