إصابة 3 عمال حفر وسقوط طالبة من الطابق الثاني في المنيا

أصيب 3 عمال، في أثناء قيامهم بأعمال حفر للصرف الصحي، بإحدى قرى مركز أبوقرقاص، كما أُصيبت طالبة إثر سقوطها من الطابق الثاني بمدينة المنيا لاختلال توازنها.

إصابة 3 عمال حفر في قرية منتوت بأبوقرقاص

تلقى اللواء أسامة عبدالعظيم مدير أمن المنيا، أمس، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بورود إشارة من مأمور مركزأبوقرقاص، تتضمن إصابة مصطفى محمد، 24عامًا، ورشاد محروس، 42 عامًا، ونجله عبدالرحمن 18 عامًا، يقيمون في مركز أبوقرقاص، باشتباه كسر وسحجات وكدمات، وجميعهم عمال حفر اختل توازنهم واصطدموا بآلة حفر الصرف الصحي بقرية منتوت، التابعة للوحدة المحلية لقرية جريس، ونقلوا إلى المستشفى؛ لتلقي العلاج وحالتهم العامة مستقرة.

سقوط طالبة من الطابق الثاني

كما تلقى مدير الأمن إخطارًا من عمليات النجدة، بإصابة «م.ع»، 16 عامًا، طالبة مقيمة بحي مكة بجنوب مدينة المنيا، إثر سقوطها من الطابق الثاني في منزلها، نتيجة اختلال توازنها، ونُقلت إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتبين من الكشف الطبي أنّها تعاني من كسر في القدم اليمني وحالتها الصحية مستقرة.