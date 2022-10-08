بالدورة والتحطيب والمرماح.. الأقصريون يحيون احتفالات المولد النبوي

شهدت الأقصر بكامل مراكزها وقراها مزيجا رائعا ومختلفا من الاحتفالات بذكرى مولد الحبيب المصطفى، في الليلة الختامية ويوم المولد النبوي الشريف، حيث وزع الأهالي في كل أرجاء المحافظة، الحلوى والشربات بالموز، كما شارك الأقباط إخوتهم المسلمين فرحة المولد النبوي الشريف بتوزيع حلوى المولد والمشروبات في الشوارع على المارة، وفي الليلة الختامية حتى صباح المولد أقيمت الليالى وحلقات الذكر والمديح النبوي.

وشهد مركزا إسنا وأرمنت، إقامة حلقات التحطيب والمرماح نهارًا وإقامة الاحتفالات الدينية مساءً، منذ بداية شهر ربيع الأول، وكذلك توزيع الحلوى والمشروبات على الأهالي، كما شارك الأطفال الاحتفالات بالخروج والتجول مستقلين السيارات النقل الصغيرة التى تحمل مكبرات الصوت في شوارع المركز، أيضًا كان هناك إقبال كبير على شراء حلوى المولد.

أما فى نجع العقاربة بمدينة الطود كان الاحتفال مختلفًا جدًا، ويتمثل الاحتفال في عادة غريبة متوارثة عن الأجداد، وهي عمل مأدبة ملوخية كبرى في ساحة القرية وافتراش الأهالي على الأرض فى الساحة، لتوزع الملوخية وقطع اللحم على الجميع، ويتجمع أهالي القرية حاملين الأطباق والأكواب لأخذ وجباتهم إلى منازلهم ليقيموا احتفالهم الخاص.

وكانت القرية الأكثر احتفالًا بالمولد النبوي الشريف هي قرية منشأة العماري، حيث فتحت ساحتها ودواوينها لاستقبال ضيوفها في تقليد سنوي، وهو إقامة المرماح لسباق الخيول على مدار 11 يوما منذ بداية شهر المولد النبوي الشريف، وفي اليوم الثاني عشر خرجت دورة هائلة تجمع الآلاف من الشباب حاملين العصي ومنهم المشاة ومنهم مستقلو سيارات النقل الثقيل والجرارات في موكب مهول، وعلى رأس الموكب سيارة نقل ثقيل تحمل الفرقة النوبية ومكبرات الصوت العالية، يجوبون الشوارع حتى عصر يوم المولد.

كما خرجت العديد من مواكب الدورة في القرى مثل، العوامية والكرنك، والزينية وغيرها في عدد من قرى الأقصر، يتقدمها الشباب حاملين العصي مرددين الأغاني والمدائح النبوية، ومن مظاهر الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، خروج التكاتك تحمل الأطفال ومكبرات الصوت، تجوب الطرقات داخل القرى، كما شارك الأطفال الاحتفال بعادة ركوب الحمير والعربات الكارو المزينة بجريد النخيل والزينة الملونة والأقمشة الملونة بألوان مبهجة تعبيرًا مرددين الأغاني الفلكلورية تعبيرًا عن فرحتهم بمولد خير الأنام.

ولم يخل يوم المولد النبوي الشريف من مشاركة النساء في محافظة الأقصر، حيث تم فتح الدواوين ودور المناسبات من الصباح الباكر، لتجمع النساء للاحتفال وتوزيع الحلوى والمشروبات وغناء الأناشيد الدينية والأغاني الفلكلورية.