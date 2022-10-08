البابا تواضروس يفتتح العام الدراسي ويشهد تخريج دفعة «إكليريكية الإسكندرية»

شهد البابا تواضروس الثاني، ظهر اليوم، حفل افتتاح العام الدراسي الجديد وتخريج دفعة جديدة من خريجي الكلية الإكليريكية بالإسكندرية بمسرح المقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية.

بدأ الحفل بكلمة ترحيب من القمص أندراوس متى، وكيل الكلية وضح فيها رؤية وهدف الكلية وعمل علي منظومة التطوير الجديدة من حيث تشكيل الأقسام الرئيسية للكلية والمناهج والمحاضرين وأسلوب التعليم الحديث وطرق الامتحان المتطورة.

البابا تواضروس يشكر القمص إبرام بشوندي على قيادته للكلية

وألقى البابا تواضروس، كلمة شكر فيها القمص أبرام بشوندي وكيل الكلية السابق علي الفترة السابقة التي قاد فيها الكلية وتحدث قداسته من رسالة بولس الرسول لتلميذه تيموثاوس، والتي تتحدث عن العلاقة التفاعلية بين المدرس والدارس والجهد والتعب الذي يحتاجه الدارس، مستشهدا بالشهداء الذين سفكوا دماءهم من أجل سلامة واستقامة التعليم.

تخريج دفعة 2022 من الكلية الإكليريكية بالإسكندرية

وبعدها قام قداسته بتخريج دفعة 2022، وتسليم شهادات التخرج وألقى الخريجون التعهد الخاص بهم.

حضر الحفل الأنبا إيلاريون أسقف عام كنائس قطاع غرب الإسكندرية والأنبا هرمينا الأسقف العام لكنائس قطاع شرق الإسكندرية والقمص أبرام إميل وكيل البطريركية بالإسكندرية.