البابا تواضروس يشهد عرض فكرة برنامج «خادم بكرة» بالإسكندرية (صور)

حضر البابا تواضروس الثاني، صباح اليوم، بمسرح المقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالاسكندرية، عرض فكرة مشروع برنامج خادم بكرة تحت شعار «خادم بكرة.. حلم بكرة للكنيسة».

إعداد خادم واع ومتطور

ويستهدف الموسم الأول للبرنامج براعم كنائس قطاع وسط الإسكندرية أولاد وبنات الصف الخامس والسادس الابتدائي، لإعداد خادم أورثوذكسي واع وناضج بمنهج متطور في المهارات الخاصة والإبداع.

بدأ العرض بكلمة من القس يوحنا وديع، مسؤول خدمة ابتدائي بالقطاع، وعرض متكامل من خدام البرنامج عن رؤية وهدف البرنامج، وقدم الأولاد المشاركون بالبرنامج عرضا لمشروع حضور البرنامج، وناقشهم البابا في المشروعات المقدمة.

البابا لـ «الخدام»: اجتهد واحلم واخدم

واختتم البابا تواضروس العرض بكلمة شكر تحت عنوان «اجتهد - احلم - اخدم»، ووزع شهادات التقدير على الخدام والأولاد.

وشهد اللقاء الأنبا ايلاريون، الأسقف العام لكنائس قطاع غرب الإسكندرية، والأنبا هرمينا، الأسقف العام لكنائس قطاع شرق الإسكندرية، والقمص إبرام إميل، وكيل البطريركية بالإسكندرية.

تكريم المتفوقين بالإسكندرية

وفي سياق متصل، يكرم البابا تواضروس أوائل المراحل التعليمية المختلفة وذوي القدرات الخاصة بالإسكندرية، وذلك خلال نوفمبر المقبل، بحسب بيان صادر عن بطريركة الإسكندرية.

وأعلنت البطريركية عده ظوابط لهذا الاحتفال، منها، أن آخر موعد لتسجيل البيانات للتكريم يوم 16 أكتوبر الجاري، ولن تُستقبل أي بيانات بعدها، إضافة إلى التزام المكرمين باتباع تعليمات لجنة التنظيم.

وأوضحت البطريركية، أنه سيتم اختيار الأوائل وفقا لعملية تسجيل في الاستمارة الإلكترونية، عقب كتابة البيانات كاملة وبشكل صحيح.