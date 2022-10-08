إصابة 6 أشخاص في حادثي سير على طرق المنيا

أصيب 6 أشخاص، اليوم السبت، في حوادث سير متفرقة بمحافظة المنيا، بسبب التخطي الخاطئ والسرعة الزائدة، حيث أصيب 3 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بالطريق الصحراوي الشرقي، كما أصيب 3 في حادث تصادم سيارتين بطريق فرعي، وتم رفع آثار الحادثين ونقل المصابين للمستشفى.

تصادم سيارتين على طريق فرعي بمركز المنيا

تلقت الأجهزة الأمنية في محافظة المنيا إخطارا من عمليات النجدة بتصادم سيارتين ربع نقل وتاكسي على طريق فرعي بمركز المنيا، بسبب التخطي الخاطئ.

تسبب الحادث في إصابة كلا من «علي ف»، 32 عاما، صيدلي، و«أمير م»، 39 عاما، و«عمرو ن»، 35 عاما، سائق، وتم نقل المصابين إلى مستشفى المنيا العام لتلقي العلاج، والتحفظ على المركبتين والسائقين تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

3 مصابين في حادث تصادم بالطريق الصحراوي

كما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم سيارتين بالطريق الصحراوي الشرقي بمركز المنيا، بسبب السرعة الزائدة، ونتج عنه وقوع إصابات.

انتقل رجال الشرطة وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين إصابة «علاء ع»، 47 عاما، و«فاطمة ج»، 42 عاما، و«أحمد ع»، 11 عاما، يقيمون بمركز سمالوط، وتم نقلهم إلى المستشفى النموذجي لتلقي العلاج.