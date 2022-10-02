مصرع 3 عمال وإصابة 9 في انقلاب سيارة على الطريق الصحراوي بالبحيرة

لقي 3 عمال مصرعهم وأصيب 9 آخرون بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة من الجسم، إثر انقلاب سيارة على طريق «مصر - إسكندرية الصحراوي بالكيلو 80 اتجاه القاهرة، وجرى نقل المصابين والجثث إلى مستشفى وادي النطرون وغرب النوبارية، وتحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيق في الحادث.

انقلاب سيارة ووجود مصابين

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارا من مأمور مركز شرطة وادي النطرون، يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة محملة بالعمالة على طريق «مصر - إسكندرية» الصحراوي بنطاق ذات المركز، ما أسفر عن مصرع 3 عمال وإصابة 9 آخرين، ونقلوا إلى مستشفى وادي النطرون وغرب النوبارية، وجار عمل الفحوصات الطبية.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وجرى الدفع بعدد من سيارات الإسعاف، وتبين مصرع كلا من «ش. ا. ع»، 42 سنة، وشخص آخر مجهول الهوية، ونقلت الجثتين إلى مستشفى وادي النطرون، تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيق في الحادث.

أسماء المصابين في الحادث

كما أسفر الحادث عن إصابة كلا من «محمود ا. ف»، 18 سنة، «حمدي م. ن»، 14 سنة، «عبدالله ح. م»، 23 سنة، «محمد خ. ا»، 24 سنة، «فتحي ع. أ»، 42 سنة، «محمد ف. ع»، 11 سنة، «محمد ف. ن»، 14 سنة، «إسلام ش. ا»، 14 سنة، «ماهر ش ا»، 18 سنة، جميعهم مقيمون بقرية عشر آلاف بمركز النوبارية، ومصابين بإصابات بالغة.

ونُقل المصابون إلى مستشفى غرب النوبارية لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيق في الحادث.