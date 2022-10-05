انتشال جثتي طالبين غرقا في نهر النيل بمركزي المنيا وملوي

تمكنت قوات الإنقاذ النهري، من انتشال جثتين لطالبين غرقا أثناء الاستحمام داخل المجري المائي لنهر النيل، في منطقتين مختلفتين، بزمام مركزي المنيا وملوي.

غرق طالب بنهر النيل في مدينة ملوي

تلقى اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بورود إشارة من مأمور مركز شرطة ملوي، بتمكن قوات الإنقاذ النهري من انتشال جثة «عبد الرحمن.أ»، 14 عاما، طالب، مقيم بمنطقة الحلاجة في مدينة ملوي، من المجرى المائي لنهر النيل حيث غرق أثناء الاستحمام بالضفة الغربية للنهر أمام المدينة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

انتشال جثة طالب من أمام قرية طهنا الجبل

كما تلقى مدير الأمن إخطارا من مأمور مركز شرطة المنيا، بتمكن قوات الإنقاذ النهري من انتشال جثة «إسلام. ف»، 20 عاما، طالب، مقيم بقرية طهنا الجبل، من المجري المائي داخل نهر النيل حيث غرق أثناء الاستحمام أمام قرية طهنا الجبل وجرفة التيار، وتم نقل جثته إلى الوحدة الصحة تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

وترتفع حالات الغرق داخل المسطحات والمجاري المائية وخاصة نهر النيل وترعة الإبراهيمية والبحر اليوسفي، خلال أشهر الصيف في محافظة المنيا بسبب الاستحمام في تلك المجاري المائية هربا من الحر.